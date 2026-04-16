Συγκινεί ο Θανάσης Πάτρας μιλώντας για την υγεία της συζύγου του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου ο Θανάσης Πάτρας, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτισλή.

Ο παρουσιαστής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στάθηκε ιδιαίτερα στην περιπέτεια υγεία της συζύγου του, η οποία το Πάσχα του 2025, διαγνώστηκε με κακοήθη καρκίνο στο νεφρό.

Όπως εξήγησε, ήταν μία δύσκολη περιπέτεια η οποία ωστόσο τους ένωσε ακόμη περισσότερο ως ζευγάρι.

«Μακάρι να είχα περάσει εγώ την περιπέτεια υγείας της συζύγου μου. Όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να ταλαιπωρείται, προφανώς θες να το έχεις πάθει εσύ. Υπήρξε μία περιπέτεια, μία κακοήθεια στο νεφρό, κάτι που πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, ήταν πολύ αρχικό το στάδιο. Αυτό συνέβη πριν από έναν χρόνο. Είχαμε πάει στην Καρδίτσα για Πάσχα και θα έκανε την επέμβαση αμέσως μετά. Το κάναμε για να το χωνέψουμε. Ήταν το πιο μαύρο Πάσχα που έχουμε περάσει ποτέ, ήμασταν σε κατάθλιψη και οι δύο» και συνέχισε:

«Είναι αυτό που λες «καλύτερα κάνε το τώρα» για να μην αρχίσεις να το σκέφτεσαι, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το μεταβολίσεις με τίποτα. Οι φίλοι μας έκαναν τους καραγκιόζηδες».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, περιέγραψε ότι διάγνωση για το συγκεκριμένο πρόβλημα ήρθε με τυχαίο τρόπο, καθώς η σύζυγός του, Κατερίνα, είχε ενοχλήσει στην κοιλιακή χώρα, που θύμιζαν μυϊκό πόνο:

«Αυτή η περιπέτεια μας έφερε κοντά. Την αγαπάω πάρα πολύ τη γυναίκα μου, έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί, πολλές δυσκολίες. Σε πολλά ζευγάρια οι δυσκολίες λειτουργούν συγκολλητικά και σε άλλα διασπαστικά. Εγώ δεν περίμενα αυτό για να κατανοήσω τα συναισθήματά μου για την οικογένειά μου. Είμαι χαρούμενος όμως, που το βρήκαμε νωρίς και μας βοήθησε πάρα πολύ ο γιατρός μας. Το ξεπεράσαμε».

