Άμεση ήταν η επέμβαση αστυνομικών στην Πάτρα, ύστερα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση για φωνές και ένταση που ακούγονταν από το διαμέρισμα.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα προκειμένου να μπουν στο σπίτι, καθώς η γυναίκα φέρεται να ζητούσε βοήθεια.

Στο εσωτερικό του διαμερίσματος εντόπισαν το ζευγάρι και προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φρόντισαν να ηρεμήσουν την γυναίκα.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

