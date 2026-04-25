Όσα τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το 11ο Οικονονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στην έκταση και τη μεταβολή των φαινομένων βίας, αλλά και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενδοοικογενειακή βία, σημειώνοντας ότι καθημερινά καταγράφονται περίπου 100 έως 120 καταγγελίες, ενώ το 2025, όπως είπε, 19.500 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ περισσότερα από 1.300 θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Παράλληλα, περίπου 1.600 θύματα έλαβαν προστασία σε δομές φιλοξενίας (safe houses). Συνολικά, καταγράφηκαν πάνω από 30.000 κλήσεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ περισσότερες από 5.000 γυναίκες εγκατέστησαν την εφαρμογή panic button.

«Το θετικό είναι ότι έχουν ανοίξει στόματα και τα θύματα μιλούν», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι λειτουργούν πλέον περίπου 65 εξειδικευμένα γραφεία σε όλη τη χώρα. Μετά το περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους (σ.σ. την γυναικτονία της Κυριακής Γρίβας) όπως είπε, «άλλαξαν τα πάντα» στον τρόπο διαχείρισης τέτοιων περιστατικών από την Αστυνομία, ενώ παρέχεται πλέον κοινωνικό έργο, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2026 καταγράφεται μείωση περίπου 15% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς οι δράστες έχουν αντιληφθεί ότι πλέον υπάρχει τιμωρία και περίπου 500 δράστες βρίσκονται σήμερα στη φυλακή.

Αναφερόμενος στη βία μεταξύ ανηλίκων, μίλησε για ποιοτική διαφοροποίηση των φαινομένων, καθώς πλέον καταγράφονται ομαδικές επιθέσεις και χρήση επικίνδυνων μέσων. Τόνισε ότι πρόκειται κυρίως για κοινωνικό ζήτημα, που απαιτεί ενεργότερη εμπλοκή σχολείων και οικογενειών, ενώ σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί η παρέμβαση της Πολιτείας και αυστηροποιηθεί το πλαίσιο ευθύνης για τους γονείς.

Για το οργανωμένο έγκλημα, επισήμανε ότι συνδέεται άμεσα με παράνομες οικονομικές δραστηριότητες υψηλής κερδοφορίας, όπως το λαθρεμπόριο. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων, καθώς η Ελληνική Αστυνομία συγκαταλέγεται στις πρώτες δυνάμεις στην Ευρώπη στην καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαινομένου. Επίσης προσέθεσε ότι ειδικές μονάδες της Αστυνομίας στοχεύουν στα κυκλώματα των «μπράβων της νύχτας». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη λεγόμενη «αθλητική βία» ως φαινόμενο συνδεδεμένο με το οργανωμένο έγκλημα και όχι απλώς οπαδική συμπεριφορά.

Σχετικά με την εγκληματικότητα σε ορισμένες κοινότητες Ρομά, έκανε λόγο για σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι εφαρμόζονται στοχευμένες αστυνομικές παρεμβάσεις σε περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα, παράλληλα με την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών ένταξης.

Αναφερόμενος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, για τις οποίες, όπως σημείωσε, ένα μεγάλο μέρος των δραστών είναι Ρομά, έκανε λόγο για «καταιγίδα περιστατικών». Επισήμανε ότι είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης ένα modus operandi για την καταπολέμησή τους τονίζοντας ότι παράλληλα απαιτείται συνεχής ενημέρωση των πολιτών και ενίσχυση των μεθόδων αντιμετώπισης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα εξαπατώνται και παραδίδουν οι ίδιοι την περιουσία τους.

Στο πεδίο της καθημερινής ασφάλειας, παρουσίασε μέτρα όπως η παρουσία 450 αστυνομικών σε μέσα μαζικής μεταφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος «Αριάδνη», με στόχο την αποτροπή εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οδική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η χρήση καμερών και οι εντατικοί έλεγχοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέας οδηγικής συμπεριφοράς. Όπως εξήγησε, ήδη λειτουργούν έξι «έξυπνες» κάμερες στην Αττική, οι οποίες καταγράφουν παραβάσεις όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης και χρήση κινητού τηλεφώνου, την οποία χαρακτήρισε «μάστιγα». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 300 κάμερες θα εγκατασταθούν έως τον Ιούνιο στην Περιφέρεια, με στόχο την καταγραφή παραβιάσεων ερυθρού σηματοδότη.

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι «η ασφάλεια αποτελεί πλέον το κυρίαρχο αίτημα των πολιτών», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για βασικό δημόσιο αγαθό, το οποίο το κράτος οφείλει να διασφαλίζει σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας.