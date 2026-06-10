Αν η ζωή της Idra Kayne είχε ρυθμό θα ήταν ένα χορευτικό RnB ή χιπ χοπ κομμάτι των 90s και θα είχε τίτλο «Τα καταφέραμε!».

H Idra Kayne έρχεται στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής στις 20 Ιουνίου όπου μαζί με τον Θοδωρή Οικονόμου θα μας παρουσιάσουν «το ιδανικό soundtrack για ένα road trip στην Ελλάδα» το οποίο περιλαμβάνει από το «Angie» των Rolling Stones μέχρι το «Συννεφιασμένη Κυριακή», τραγούδια «που δεν είχα ξανατολμήσει να τραγουδήσω», λέει η Idra στο Dnews.

Στη συνέντευξη που έγινε στον όμορφο Κήπο του Μεγάρου, η Idra μάς μιλάει για την ταμπέλα RnB και soul μουσικής που φόρεσε «συναινετικά», για την περισσότερη αναγνωρισιμότητα που ήρθε για εκείνη μέσα από το σόου «Your Face Sounds Familiar» και για τον... σωτήριο ρόλο που παίζει στη ζωή της το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός.

Επίσης, μας αποκαλύπτει τι σημαίνει το όνομά της στα ελληνικά και μοιράζεται μαζί μας όσα θα έλεγε σήμερα, στον παιδικό εαυτό της.

{https://youtu.be/UYU5-tVTnzU?si=BlAWVYFw7kILrWXQ}

Στον Κήπο του Μεγάρου θα ακούσουμε από Rolling Stones μέχρι Συννεφιασμένη Κυριακή

Στον Κήπο του Μεγάρου «θα ακούσετε πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από πολύ διαφορετικά είδη μουσικής, σκεφτήκαμε ποιο θα ήταν το ιδανικό soundtrack για ένα road trip στην Ελλάδα» και έχει τίτλο Blue «γιατί σκεφτήκαμε ότι αυτό το road trip στην Ελλάδα θα γινόταν φυσικά το καλοκαίρι, γιατί το μπλε -θάλασσα και ουρανός- είναι Ελλάδα».

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Το set list της συναυλίας «περιέχει αρκετά τραγούδια που δεν είχα ξανατολμήσει να τραγουδήσω», παραδέχεται η Idra και συμπληρώνει: «Οπότε ένα από αυτά που μου αρέσει πάρα πολύ και εύχομαι να τραγουδήσω αξιοπρεπώς είναι το Angie των Rolling Stones και η Συννεφιασμένη Κυριακή».

Οι μουσικοί ήρωες της Idra Kayne

«Δεν μου φόρεσαν κάποιοι άλλοι μια "ταμπέλα" της RnB και soul μουσικής, έγινε "συναινετικά" όλο αυτό. Εννοείται το αγαπημένο μου είδος είναι το RnB, η soul, η ποπ, αλλά έχω και πολλά άλλα ακούσματα, στην Ελλάδα έχω μεγαλώσει. Με συγκινούν και πολλά άλλα είδη, άρα γιατί να μην τα προσπαθήσω και να μην τα τομλήσω; Δεν θα βγω ξαφνικά να πω ότι είμαι ρεμπέτισσα ή λαϊκή τραγουδίστρια, αλλά γιατί όχι, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που μου αρέσουν και θα τα πω», εξηγεί.

Οι μουσικοί ήρωες της Idra δεν φορούν κάπα, αλλά έχουν κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. «Οι δικοί μου μουσικοί ήρωες είναι καλλιτέχνες που έχουν τολμήσει να κάνουν κάτι out of the box σε μια εποχή που τους έβαζε πάρα πολύ στο κουτάκι».

Το παιδί που γεννήθηκε και δεν χτύπαγε η καρδιά του και χτύπησε μετά

Το «Idra» δεν είναι τυχαίο όνομα, αντίθετα κρύβει μια σημαντική ιστορία. «Το όνομά μου [στα ελληνικά] "Idra" σημαίνει "το παιδί που γεννήθηκε και δεν χτύπαγε η καρδιά του και χτύπησε μετά"», εξηγεί και μας αποκαλύπτει σε ποιον δόθηκε αρχικά αυτό το όνομα.

«Εμένα, τα τελευταία 10-15 χρόνια με εκφράζει 100% η σημασία του γιατί όταν έκανα τη δουλειά με τον εαυτό μου και άρχισα να τον αναγνωρίζω συνειδητοποίησα ότι μέχρι τότε δεν ζούσα», αναφέρει.

Για τη συμμετοχή της στο σόου «Your Face Sounds Familiar»

Η Idra αυτή την εποχή συμμετέχει στο τηλεοπτικό σόου μεταμορφώσεων, «Your Face Sounds Familial» του ΑΝΤ1, που είναι «μεγάλο σχολείο» για εκείνη όπως λέει χαρακτηριστικά.



«Στο "Your Face Sounds Familiar" περνάω πάρα πολύ ωραία, νομίζω είναι ένα δώρο που έχει έρθει στη ζωή μου, μου αρέσει που είναι τόσο δημιουργικό και δεν ήθελε πολλή σκέψη όταν μου το πρότειναν. Δεν έχει ποτέ καμία ίνστριγκα, δοκιμάζεις τον εαυτό σου, σίγουρα σε εξελίσσει καλλιτεχνικά -φωνητικά και υποκριτικά- και σίγουρα είναι μεγάλο σχολείο, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πω όχι. Ανακαλύπτω πράγματα που δεν ήξερα ότι μπορώ να κάνω αλλά και πόσο γρήγορα πρέπει να ανταπεξέλθω σε αυτό και βρίσκω και τις δικές μου αντοχές», λέει και προσθέτει: «Είμαι φοβερά ευγνώμων για αυτό και νομίζω ότι το πόσο καλά περνάμε το μεταδίδουμε».

«Η αναγνωρισιμότητα εννοείται μου δίνει μεγάλη χαρά, δεν θα πω ότι το κάνω για αυτό, δηλαδή ότι θέλω να περπατώ στο δρόμο και να με αναγνωρίζουν, αλλά το δέχομαι με μεγάλη χαρά γιατί κάνω μια δουλειά που αν δεν υπάρχει αναγνωρισιμότητα δεν θα υπάρχω και εγώ και δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά όπως θέλω να την κάνω».

Το χιούμορ έχει σώσει τη ζωή μου

Η Idra είναι μια γυναίκα με αστείρευτο χιούμορ που δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί ή και να «τσαλακωθεί», στοιχεία που όχι μόνο τη χαρακτηρίζουν, αλλά και την έχουν «σώσει», όπως μας εξηγεί.

«Το χιούμορ είναι κυρίως άμυνα. Προέρχομαι από μια οικογένεια που έχει φοβερό χιούμορ, διαχειριζόμασαν όλοι το σκοτάδι με αρκετό χιούμορ, αλλά νομίζω ότι το χιούμορ έχει σώσει στη ζωή μου, αλλιώς θα είχα βυθιστεί σε σοβαρό σκοτάδι και δεν θα έβγαινα από αυτό. Είναι λίγο και προσωπική επιλογή και μαζί με τον αυτοσαρκασμό είναι κυρίως δικά μου κόμπλεξ που για χρόνια με "κλείδωναν" και μπορεί ακόμα αν τους δώσω το περιθώριο, να με "κλειδώσουν" και έχω πει "όχι δεν θέλω!". Θα αυτοσαρκαστώ και θα το αντιμετωπίσουμε! Και νομίζω ότι βοηθάει πολύ και τους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή, οπότε πρέπει να βάλουμε το χιούμορ στη ζωή μας. Θα παλαίψουμε με τους δαίμονές μας και θα βυθιστούμε στο σκοτάδι μας, αλλά όσο πιο ανοιχτός είσαι καταλαβαίνεις ότι όλοι σε αντίστοιχο σκοτάδι είμαστε. Έχουμε όλοι τα ίδια θεματάκια πάνω κάτω, οπότε γιατί να μην τα επικοινωνήσουμε και να γελάσουμε με αυτά και να ξορκίσουμε το κακό;».

Για τον ρατσισμό

Η Idra μιλάει συχνά για τον ρατσισμό που έχει δεχτεί από μικρή, ως Αφροελληνίδα, αλλά και ως γυναίκα. «Ρατσισμός για το φύλο μας όλες σίγουρα τον βιώνουμε παντού, νομίζω ότι σήμερα η κοινωνία μας είναι σε καλό δρόμο να διδαχθεί και νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά το ότι το συζητάμε ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι 10 χρόνια πριν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση και σε μια συνέντευξη θα γινόταν αυτή η ερώτηση. Οπότε είναι το πρώτο βήμα η παραδοχή ότι υπάρχει θέμα. Τώρα για να αλλάξει, θέλει δουλίτσα ακόμα και πιστεύω ότι όποιοι έχουν ένα βήμα, καλό είναι να συζητάνε στο να αλλάξει κάτι. Δεν θεωρώ ότι η δική μου γενιά θα κάνει τη μεγάλη αλλαγή, θα βάλει όμως το λιθαράκι της και οι επόμενες γενιές θα την ισιώσουν την κατάσταση».

Τι θα έλεγα στην μικρή Idra

«Στην μικρή Idra θα ήθελα να της πω ότι τα όνειρά της έχουν αξία, ότι από τη στιγμή που κάτι μπορεί να το φαντασιωθεί και να το οραματιστεί είναι εφικτό και να εμπιστεύεται πάντα το ένστικτό της. Ειδικά αυτό με το ένστικτο μου πήρε πολλά χρόνια να το εμπιστευτώ, ακόμα δηλαδή προβληματίζομαι. Το έχω αγνοήσει πάρα πολλές φορές και το έχω πληρώσει πολύ ακριβά».

Τα καταφέραμε!

Λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, της ζητάω να μου πει τι ρυθμό θα είχε η ζωή της και τι τίτλο θα της έδινε: «Αν η ζωή μου είχε ρυθμό θα ήταν ένα χορευτικό RnB ή χιπ χοπ κομμάτι των 90s που αναγκαστικά θέλεις να κουνήσεις το κορμί σου, και τίτλο θα της έδινα "Τα καταφέραμε!"».

Μετά τη συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου στις 20/6, στις 30 Ιουνίου ξεκινάει η μεγάλη καλοκαιρινή της περιοδεία «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη και αφού γεμίσει τις μπαταρίες της με «λίγες διακοπούλες», θα επανέλθει δριμύτερη για τη νέα σεζόν.



Πληροφορίες

Idra Kayne - Θοδωρής Οικονόμου,

BLUE, Κήπος Μεγάρου Μουσικής

Εισιτήρια | 15 €

Προπώληση | 210 72 82 333 | megaron.gr

Έναρξη | 21:00

Μουσική επιμέλεια | Θοδωρής Οικονόμου

Συμπαραγωγή | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Cricos