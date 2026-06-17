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Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal έγραψαν ιστορία στην 1η μέρα του Release Athens!

Η πρώτη βραδιά του Release Athens 2026 ήταν ακριβώς αυτό που υποσχόταν και κάτι παραπάνω.

Με χιλιάδες κόσμο στην Πλατεία Νερού για την πρώτη εμφάνιση των Limp Bizkit στην Ελλάδα, το φεστιβάλ άνοιξε με έναν από τους πιο εκρηκτικούς συνδυασμούς των τελευταίων ετών.

Οι Ecca Vandal και Viagra Boys έδωσαν τον ιδανικό ρυθμό, πριν οι Limp Bizkit στήσουν ένα τεράστιο πάρτι, με πλάνα που πλημμύρισαν το διαδίκτυο μέσα σε λίγες ώρες.

{https://www.instagram.com/release_athens/reel/DZnx92LNbNm/}

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{https://www.instagram.com/release_athens/p/DZnte-DjXj0}

Η συνέχεια το Σάββατο 20 Ιουνίου, με την sold-out εμφάνιση των «Ημισκούμπρια»!

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