Οι Limp Bizkit ήρθαν στην Ελλάδα για το Release Athens 2026 και έκαναν πολύ θόρυβο.

Οι Limp Bizkit ήρθαν επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου 2026 για τα 10 χρόνια του Release Athens και ισοπέδωσαν την Πλατεία Νερού.







Η αναμονή άξιζε και με το παραπάνω. Ο frontamn Fred Durst και ο Wes Borland σε μεγάλα κέφια, διατήρησαν αμείωτη την έργεια του κοινού κάνοντας για δυο ώρες τους 25.000 περίπου φαν του συγκροτήματος και του nu metal να ξελαρυγγιάζονται και να χοροπηδούν σε κάθε στίχο επτιτυχημένων τραγουδιών τους όπως: My Generation, Rollin', My Way, Break Stuff, Eat You Live, Hot Dog, Re-Arranged και Behind Blue Eyes και άλλων αγαπημένων κομματιών.

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Οι Limp Bizkit γνώρισαν την απόλυτη αποθέωση από τους Έλληνες θαυμαστές τους και οι εικόνες από τα mosh pits που κατέγραψε το drone του Release Athens, ήταν τόσο εντυπωσιακές που μοιράστηκαν στα social media μέσων του εξωτερικού, όπως του Revolver που μίλησε για μια ιστορική εμφάνιση στην Ελλάδα.



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To setlist της ιστορικής συναυλίας στο Release Athens 2026

Just Like This

9 Teen 90 Nine

Break Stuff

Hot Dog

(w/"Master of Puppets" main riff as intro)

My Generation

Nookie

Full Nelson

Gold Cobra

Eat You Alive

Rollin' (Air Raid Vehicle)

Boiler

Behind Blue Eyes

(The Who cover)

Bring It Back

My Way

Take a Look Around

(w/"It'll Bè Ok" snippet ad intro)

Break Stuff

Φωτογραφίες: Release Athens