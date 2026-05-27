Oι Limp Bizkit έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως headliners σε μία από τις πιο καυτές και απρόβλεπτες ημέρες του Athens Release Festival 2026, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Μετά από πάνω από μια δεκαετία εκπροσωπώντας την Jackson σε όλο τον κόσμο με τους Limp Bizkit, ο θρυλικός κιθαρίστας του συγκροτήματος Wes Borland, τελικά συνεργάστηκε με την εταιρεία για να κυκλοφορήσει τη μοναδική του εκδοχή του κλασικού μοντέλου King V.

Όποιος έχει δει τους Limp Bizkit τα τελευταία 15 χρόνια έχει πιθανώς δει τον Borland να παίζει με μια πολύ ενδιαφέρουσα King V. Τι το κάνει ενδιαφέρον; Λοιπόν, ο εκπρόσωπος του καλλιτέχνη του πρότεινε αρχικά μια King V με αντίστροφη κεφαλή, αλλά μόλις έφτασε, ο Borland ανακάλυψε γρήγορα ότι στην πραγματικότητα ήταν μια αριστερόχειρη κιθάρα.

Αντί να τη στείλουν πίσω, ο Wes και ο τεχνικός του Kadaver αποφάσισαν να το δουν ως ένα διασκεδαστικό μικρό πρότζεκτ και το τροποποίησαν για να είναι δεξιόχειρο. Αφού αφαίρεσαν τον μαγνήτη του λαιμού και τους διακόπτες και προχώρησαν σε μερικές ακόμα τροποποιήσεις, ο Borland κατέληξε με το αντίστροφο headstock King V που ήλπιζε, και μάλιστα με το λογότυπο της Jackson ανάποδα.

Το signature μοντέλο του Borland βασίζεται στην εμβληματική, τροποποιημένη αριστερόχειρη King V Guitar World που χρησιμοποιούσε ο Borland για χρόνια ανάποδα.

Ο Bordland, μιλώντας στο Wall Of Sound εξήγησε ότι αρχικά έπρεπε να καταλάβουν ακριβώς τι έπρεπε να περιλαμβάνει η δημιουργία του συγκεκριμένου μοντέλου και παραδέχτηκε ότι ο δρόμος για την παραγωγή ενός signature μοντέλου ήταν μακρύς και ήταν το αποτέλεσμα αρκετών προβλημάτων επί δεκαετίες.

«Μιλούσαμε γι' αυτό εδώ και πολύ καιρό. Δισταζα να κάνω άλλο ένα signature μοντέλο για πολύ καιρό, και στην πραγματικότητα δεν πίστευα ότι υπήρχε λόγος να το κάνω. Όμως συνεχίσαμε να μιλάμε γι' αυτό και τελικά είπα 'εντάξει, ας κάνουμε ένα'. Η κιθάρα φτιάχτηκε κάπως από τον τεχνικό μου και εμένα που είχαμε χρόνια προβλήματα στη σκηνή. Έχουμε πειραματιστεί με πολλά πράγματα για χρόνια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα», είπε ο κιθαρίστας.

«Πάντα ήμουν θαυμαστής της Jackson. Λάτρευα τα πρώτα βίντεο των Megadeth με τον Dave Mustaine, τον Marty Friedman και τον Dave Ellefson να παίζουν αυτές τις κιθάρες, και ο Kirk Hammett επίσης έπαιζε Jackson.

Mπήκε στο DNA μου και απλά αγαπώ αυτές τις κιθάρες.

Λατρεύω πώς φαίνονται· δείχνουν γελοία αλλά και καταπληκτικά ταυτόχρονα. Ταιριάζουν με την αισθητική μου στη σκηνή και τα τρελά κοστούμια μου. Λατρεύω τις μπάντες του black metal και του death metal, και πάντα ήταν Jackson, Jackson, Jackson. Το μικρό παιδί μέσα μου λέει «γιούπι!» αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά φοβερό να έχω μια πρωτότυπη King V με τη Jackson και είμαι τόσο ενθουσιασμένος γι' αυτό» είπε.

Αν έχετε δει τους Limp Bizkit live ή έχετε δει οποιοδήποτε βίντεο με τον Borland να μιλάει για τις κιθάρες του στο διαδίκτυο, είναι προφανές ότι οι κιθάρες του δεν παραμένουν ανέγγιχτες για πολύ. Κάθε κιθάρα στο οπλοστάσιό του έχει χτυπηθεί, σπάσει και τροποποιηθεί, αλλά καθεμία από αυτές αφηγείται μια μοναδική ιστορία.

«Είναι τόσο αστείο, να καταστρέφεις κιθάρες και να τις ξανασυναρμολογείς. Όταν συμβαίνουν αυτά, τότε η κιθάρα αρχίζει να γίνεται κάτι ξεχωριστό και να αναπτύσσει προσωπικότητα. Είμαι σίγουρος ότι θα πειραματιστώ με τη δική μου και θα την προσαρμόσω με κάποιο τρόπο.

Το χαρακτηριστικό King V του Bordland έκανε το ντεμπούτο του πέρυσι, μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Το εμβληματικό τους άλμπουμ Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavoured Water γιόρτασε την 25η επέτειό του πέρυσι και μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του σετ των Bizkit αποτελείται από κομμάτια αυτού του θρυλικού άλμπουμ. Κοιτάζοντας πίσω, ο Wes παραδέχεται ότι το να παίζει τα τραγούδια είναι πλέον δεύτερη φύση για αυτόν, αλλά του επιτρέπει να απολαμβάνει πραγματικά την ενέργεια και τον ενθουσιασμό του κοινού.

«Τα τραγούδια έχουν γίνει πιο πολύ ένα φόντο σε ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της συναυλίας, και νομίζω ότι το να παρακολουθώ την αντίδραση των ανθρώπων, είναι αυτό που με μαγεύει και με κάνει να νιώθω ακόμα υπέροχα για αυτά τα τραγούδια», εξηγεί.

«Μπορώ να παίξω όλα αυτά τα τραγούδια χωρίς να το σκέφτομαι, είναι μέσα μου, οπότε παρακολουθώ τους άλλους και βλέπω τι συμβαίνει», λέει και συνεχίζε: «για να μας ανακαλύψουν νέοι άνθρωποι, πρέπει να το δουν ζωντανά. Ακόμα κάνουμε ένα διασκεδαστικό σόου, νομίζω πιο διασκεδαστικό από ποτέ».

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.