Η επιστροφή της Άννας Βίσση στη σκηνή προμηνύεται… καθηλωτική!

Σε τρελή τροχιά βρίσκεται η Άννα Βίσση, η οποία αναμένεται να ανέβει στη μεγάλη σκηνή του ΟΑΚΑ, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου στο Μαρούσι για να απολαύσουν τη μουσική και τη σκηνική της παρουσία.

Η ερμηνεύτρια, τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων με τα νέα τις επαγγελματικά βήματα να απασχολούν τόσο την ίδια όσο και τον κόσμο.

Πριν από μερικές ημέρες, έριξε αυλαία στη σκηνή του Hotel Ermou, δίνοντας τέλος σε μία δεκαετή συνεργασία, που έκανε το νυχτερινό κέντρο της Αθήνας σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές της.

Παράλληλα, η ίδια, έκανε γνωστό ότι ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία σε συνεργασία με την φίλη και κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα, ενώ η σχέση της με την Χριστίνα Πολίτη, φαίνεται να έχει διακοπεί.

Αντίστοιχα, στις 24 Απριλίου του 2026, αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο της τραγούδι με τίτλο «AIGAIO», ενώ οι μήνες περνούν γρήγορα μέχρι τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Τις δύο προηγούμενες χρονιές είχε γεμίσει εις διπλούν το Καλλιμάρμαρο, ενώ το Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, αναμένεται να τη φιλοξενήσει σε μία βραδιά γεμάτη μουσική, αναμνήσεις και ρυθμό.

Η Άννα Βίσση στις 5 Απριλίου, επισημοποίησε την ημερομηνία που θα συναντήσει τους θαυμαστές της στο ΟΑΚΑ, και η 26η Σεπτεμβρίου, έγινε η ημέρα του ραντεβού.

Τα εισιτήρια της βραδιάς ξεκινούν από 21,2 ευρώ και φτάνουν έως τα 477 ευρώ, με την προπώληση να έχει ήδη ξεκινήσει από το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου.

Ανάλογα με τη ζώνη και την κατηγορία, το κοινό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε όρθιες θέσεις κοντά στη σκηνή ή καθήμενες θέσεις με καλύτερη ορατότητα, ενώ υπάρχουν και ειδικά VIP πακέτα για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.

Στην κατηγορία των «όρθιων» εισιτηρίων, οι τιμές ξεκινούν από 31 – περίπου – ευρώ και ανεβαίνουν μέχρι τα 53 ευρώ για τη golden standing arena και φτάνουν τα 63,6 ευρώ για την platinum standing arena.

Για τις καθήμενες θέσεις, οι τιμές ξεκινούν από 21,2 ευρώ και διαμορφώνονται αναλόγως από 53 έως 106 και 318 ευρώ.

Τέλος, ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει πρόσβαση σε VIP κερκίδα, VIP Lounge, welcome drink, επιλεγμένα finger food και open bar από τις 19:00, το ποσό ανέρχεται στα 477 ευρώ.

