Στη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί» έκανε γκεστ εμφάνιση ο Akylas.

Ο Akylas, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, άφησε για λίγο της πρόβες για τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης και μπήκες στο πλατό με σκοπό να συμμετάσχει στη σειρά της ΕΡΤ, «Το παιδί».

Το επεισόδιο, προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Μαρτίου, με τον 27χρονο καλλιτέχνη να υποδύεται τον εαυτό του.

Ο ρόλος του, τον ήθελε να τραγουδάει στο γάμο της Τιτίκας και του Βαγγέλη, στο Νεοχώρι Αργολίδας, ενώ το πρωί μετά το πάρτι εμφανίζεται σε «τρελό»… hangover!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhucqprvxfnt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Akylas, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, είχε αναφέρει ότι από μικρός επιθυμούσε να συμμετάσχει σε κάποια σειρά.

Με χιούμορ και τη γνωστή – πλέον – ενέργειά του, ο καλλιτέχνης, χόρεψε, τραγούδησε, έπαιξε το ρόλο του και… αναζητούσε τις μπότες του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhu0cvjyyx6h?integrationId=40599y14juihe6ly}