Η αναφορά στον πατέρα της αλλά και στον σκύλο του.

Μια αρκετά συγκινητική αναφορά έκανε σήμερα η Φαίη Σκορδά στον αέρα του «Buongiorno». Η παρουσιάστρια, η οποία σπάνια μιλάει για τα προσωπικά της, αναφέρθηκε στον σκύλο του πατέρα της, τον οποίο πήρε η ίδια, μετά τον θάνατό του το 2024.

Αρκετά συγκινημένη, αναφέρθηκε στο «Μίκυ», όπως αποκαλούσε τον σκύλο, τονίζοντας οτι για την ίδια δεν ήταν απλά ένα ζώο αλλά ένα μέλος της οικογένειας.

«Όταν δένεσαι με ένα ζώο -δεν είναι ζώα, είναι μέλη της οικογένειας-, όταν φεύγει… Αν πω Μίκυ, δεν ήταν (ζώο), ήταν πολλά.Δεν το έχω μοιραστεί. Αλλά επειδή έκανα και την αναφορά ότι μεγάλωσε η οικογένειά μας σήμερα -ακόμα το όνομα δεν το έχουμε βρει- κι επειδή θα με ρωτούν στο Instagram. Δεν θα το έκανα ποτέ γιατί κάποια πράγματα που με πιέζουν… Δεν είμαι έτοιμη», είπε η Φαίη Σκορδά και αποκάλυψε οτι το αγαπημένο της σκυλί δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

«Ο Μίκυ ήθελε να πάει στον μπαμπά μου» είπε, βάζοντας τελεία στην σχετική συζήτηση.

