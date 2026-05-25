Η ανατρεπτική έναρξη του «Buongiorno» με την Κατερίνα Ζαρίφη να χειροκροτεί τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague.

Το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατέκτησε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Κυριακής και η Κατερίνα Ζαρίφη έδειξε φανερά την προτίμησή της στην ομάδα των ερυθρόλευκων.

Ο Ολυμπιακός έγινε πρωταθλητής της Ευρώπης στο μπάσκετ με το τελικό σκορ να αναγράφει 92 – 85 και τους δρόμους του Πειραιά να πλημμυρίζουν από φιλάθλους.

Το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου, η έναρξη της εκπομπής «Buongiorno» χαρακτηρίστηκε από το κόκκινο χρώμα, καθώς η Φαίη Σκορδά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Κατερίνα Ζαρίφη, φρόντισαν να εμφανιστούν ντυμένοι με τα χρώματα της ομάδας.

Μάλιστα, η Κατερίνα Ζαρίφη, κούνησε στην κάμερα το κασκόλ του Ολυμπιακού και πανηγύρισε για την κατάκτηση της Euroleague on – air.

Η Φαίη Σκορδά από την πλευρά της, σχολίασε ότι το βράδυ της Κυριακής, φίλοι των παιδιών της είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι της με σκοπό να απολαύσουν τον αγώνα, ωστόσο η ίδια δεν είχε φροντίσει για του κωδικούς της πλατφόρμας.

