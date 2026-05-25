Προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός νέου κύματος στασιμοπληθωρισμού επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες, ως καθαροί εισαγωγείς ενέργειας, εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες.

Η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας να στέλνει παράλληλα σαφές μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα για τη συνέχιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Κοινής Ωφέλειας, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης της πραγματικής οικονομίας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων, ενώ προχώρησε σε απολογισμό της έως τώρα πορείας του στην Τράπεζα της Ελλάδος και παρουσίασε τις εκτιμήσεις για τις προοπτικές της οικονομίας.

Η ανανέωση της θητείας του εγκρίθηκε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ δήλωσαν «παρών».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρεις συνεχόμενες θητείες, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται έναν κεντρικό τραπεζίτη με εμπειρία, διεθνές κύρος και αξιοπιστία. Παράλληλα, τόνισε ότι ο διοικητής της ΤτΕ υπήρξε παρών στις πιο κρίσιμες περιόδους για την ελληνική οικονομία, υπερασπιζόμενος δύσκολες επιλογές ακόμη και με πολιτικό κόστος.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Στουρνάρας στάθηκε ιδιαίτερα στις διεθνείς προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο οικονομικό περιβάλλον, κάνοντας αναφορά στην άνοδο του προστατευτισμού, στις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στις συνεχιζόμενες διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες – όπως σημείωσε – επιβαρύνουν ήδη τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, δημιουργώντας τον κίνδυνο δευτερογενών ανατιμήσεων σε αγαθά και υπηρεσίες.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός νέου κύματος στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή συνδυασμού χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες, ως καθαροί εισαγωγείς ενέργειας, εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε επίσης στην αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και στον κίνδυνο απότομων διορθώσεων στις τιμές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Για τη νομισματική πολιτική, έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά λεπτή ισορροπία» που καλούνται να διαχειριστούν οι κεντρικές τράπεζες, τονίζοντας ότι απαιτείται ταυτόχρονα η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% και η αποφυγή υπερβολικά περιοριστικών πολιτικών που θα μπορούσαν να πλήξουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής υπέρβασης του πληθωριστικού στόχου απαιτείται προσεκτική και ισορροπημένη παρέμβαση ώστε να μη στραγγαλιστεί η οικονομική δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η ανάπτυξη το 2025 διαμορφώθηκε στο 2,1%, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς την ελληνική οικονομία.

Ωστόσο, επισήμανε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, διαμορφούμενος στο 2,9% το 2025, ενώ για το 2026 η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη 1,9% και πληθωρισμό 3,1%.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό ανοδικοί, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να αποτελούν τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για το επόμενο διάστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dirryw21ong9?integrationId=40599y14juihe6ly}