Με έμφαση στη θεσμική συνέχεια, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγήθηκε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ακρόασης για τον επαναδιορισμό του.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την επιλογή ως απόφαση που υπερβαίνει το πρόσωπο του διοικητή της ΤτΕ και συνδέεται με «τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας», σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αβεβαιότητα έχει καταστεί μόνιμο χαρακτηριστικό του παγκόσμιου περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα οι ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι γεωπολιτικές κρίσεις, η επιστροφή του πληθωρισμού και οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης της Ευρώπης για άμυνα, πράσινη μετάβαση και τεχνολογική αυτονομία έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον προκλήσεων.

«Η επομένη δεκαετία θα κριθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά και από την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Γιάννη Στουρνάρα στις κρίσιμες καμπές της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι «ήταν παρών στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας». Όπως ανέφερε, η πορεία του συνδέθηκε με την ευρωπαϊκή σύγκλιση, τη διαχείριση της κρίσης χρέους και την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας σηματοδοτεί αλλαγή θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, επισημαίνοντας πως σήμερα η χώρα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητοι.

Ειδική αναφορά έκανε και στη βελτίωση των τραπεζικών μεγεθών, σημειώνοντας ότι η πιστωτική επέκταση προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατέγραψε την περίοδο 2022-2025 μέσο ετήσιο ρυθμό 10,9%, έναν από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια περιορίστηκαν στο 3,3%, από επίπεδα άνω του 48% το 2016.

Ωστόσο, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της εξωστρέφειας, ώστε το τραπεζικό σύστημα να στηρίξει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη στρατηγική συνεργασία της UniCredit με την Alpha Bank, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις σημαντικότερες ψήφους εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, χαρακτηρίζοντας την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως «το μεγαλύτερο στρατηγικό στοίχημα της Ευρώπης», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα, τη χρηματοδότηση και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Αναφερόμενος στον επαναδιορισμό του κ. Στουρνάρα, επισήμανε ότι με την ανανέωση της θητείας του γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος που θα συμπληρώσει τρεις διαδοχικές θητείες, κάνοντας λόγο για επιλογή που ενισχύει τη θεσμική συνέχεια σε μια περίοδο όπου «η σταθερότητα και η αξιοπιστία αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν», προσθέτοντας ότι η χώρα έχει διδαχθεί από τα δύσκολα χρόνια και καλείται πλέον να πρωταγωνιστήσει στη νέα ευρωπαϊκή εποχή.