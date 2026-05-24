Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταλείψει τη λογική των αποσπασματικών αντιδράσεων και να περάσει σε μια πιο επιθετική στρατηγική απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο της Κυριακής» της Κύπρου.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η χώρα παρουσιάζει πλέον σαφώς βελτιωμένη εικόνα, με ανάπτυξη κοντά στο 2%, αύξηση των επενδύσεων και ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι θετικοί δείκτες δεν μεταφράζονται πάντα άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς το κόστος ζωής, η στέγη, τα τρόφιμα και η ενέργεια εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά.

Όπως σημείωσε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει βασική κυβερνητική προτεραιότητα, υπενθυμίζοντας ότι έχουν ήδη διατεθεί 800 εκατ. ευρώ για στήριξη απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι η μόνιμη λύση βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με στόχο η ανάπτυξη να μεταφράζεται ταχύτερα σε ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο στεγαστικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη. Ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα μέσω αύξησης της προσφοράς κατοικιών, κινήτρων για επανένταξη κλειστών ακινήτων στην αγορά, ρυθμίσεων στη βραχυχρόνια μίσθωση και προγραμμάτων όπως τα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», που αναμένεται να βοηθήσουν περίπου 30.000 πολίτες να αποκτήσουν κατοικία.

Στο μέτωπο της φυγής νέων στο εξωτερικό, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε αντίστροφη τροχιά σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, σημειώνοντας πως περισσότεροι από 400.000 Έλληνες έχουν ήδη επιστρέψει από το εξωτερικό. Όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία μιας οικονομίας που θα παράγει ευκαιρίες και δεν θα «εξάγει το μέλλον της».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων ενεργειακών και πληθωριστικών πιέσεων, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να κινηθεί γρήγορα και συντονισμένα. «Η Ευρώπη πρέπει να βγει στην επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας κοινή ενεργειακή στρατηγική, ενίσχυση επενδύσεων στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία και την άμυνα, καθώς και τη δημιουργία μιας πραγματικής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Ξεχωριστή θέση στη συνέντευξη κατείχε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI), την οποία χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έργο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, τη γεωπολιτική σταθερότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι για την Κύπρο η διασύνδεση σημαίνει μεγαλύτερη ενεργειακή σταθερότητα και προοπτικές μείωσης του ενεργειακού κόστους, ενώ για την Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. «Είναι ένα έργο win-win για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για στρατηγική συνεργασία στα ευρωπαϊκά και οικονομικά ζητήματα, με έμφαση στη ναυτιλία, την ενεργειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ήδη υψηλό το επίπεδο οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος αποτελεί πλέον την τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ελλάδας.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη περισσότερο ως ενιαίος χώρος επενδύσεων, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και τη νέα γενιά.