Η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος κατά την ακρόασή του απηύθυνε μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Θετική ψήφο έδωσε η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» ενώ αρνητικά τοποθετήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΚΚΕ δήλωσε «παρών».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισήμανε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας είναι «ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες», σημειώνοντας ότι ο Ξενοφών Ζολώτας είχε επίσης τρεις θητείες, όχι όμως συνεχόμενες.

Παράλληλα, τόνισε πως «η Ελλάδα χρειάζεται έναν κεντρικό τραπεζίτη με γνώση, εμπειρία και διεθνές κύρος, έτοιμο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με σοβαρότητα και αξιοπιστία», προσθέτοντας ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, παρών στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, «δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης», καθώς εξέφραζε δημόσια τις θέσεις του ακόμη και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Γιάννης Στουρνάρας χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Θετικές εμφανίζονται, όπως είπε, και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αν και προειδοποίησε ότι η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας ενδέχεται να μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης το 2026.