Η κρεατίνη αποτελεί ένα από τα πιο καλά μελετημένα συμπληρώματα διατροφής με αποδεδειγμένη δράση στην αθλητική απόδοση

Κάποτε αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των bodybuilders και των σπρίντερ, όμως τώρα η κρεατίνη διαφημίζεται για τα πάντα: από ενισχυτής του εγκεφάλου μέχρι απαραίτητο στοιχείο για την υγιή γήρανση. Πρέπει όμως να την παίρνουμε όλοι; Όχι ακριβώς.

«Υπάρχουν πραγματικά ισχυρά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κρεατίνη είναι αποτελεσματική», λέει η Μπέθαν Κράους, αθλητική διατροφολόγος στο Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο (Loughborough University). «Από αθλητική σκοπιά, είναι πιθανώς ένα από τα πιο καλά μελετημένα συμπληρώματα όσον αφορά την πραγματική επίδραση στην απόδοση».

Η κρεατίνη βοηθά το σώμα σας να παράγει ενέργεια πιο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια σύντομων, απότομων εκρήξεων δραστηριότητας. Το επιτυγχάνει αυτό υποστηρίζοντας την παραγωγή της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), του «ενεργειακού νομίσματος» του σώματος. Το αποτέλεσμα; Βελτίωση της μέγιστης ισχύος και μεγαλύτερη ικανότητα διατήρησης επαναλαμβανόμενων προσπαθειών υψηλής έντασης, όπως τα σπριντ με διαλείμματα.

Πέρα από το γυμναστήριο, υπάρχουν πιο καθιερωμένοι – και φθηνότεροι – τρόποι για την υποστήριξη τόσο της σωματικής όσο και της γνωστικής υγείας.

Πρώιμες έρευνες υποδηλώνουν ότι η κρεατίνη θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στη γνωστική λειτουργία, με ορισμένες μελέτες να δείχνουν προστασία από τη γνωστική φθορά.

«Μερικές μεγαλύτερες μελέτες την έχουν φέρει στο επίκεντρο», λέει η Κράους. «Με έναν γηράσκοντα πληθυσμό, υπάρχει ενδιαφέρον για οτιδήποτε θα μπορούσε να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου». Ωστόσο, αν και πολλά υποσχόμενη, η έρευνα για τα γνωστικά οφέλη της κρεατίνης βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης, αναφέρει η ίδια.

«Πιστεύω ότι το να λέμε "όλοι πρέπει να παίρνουν κρεατίνη" είναι ένα πολύ μεγάλο άλμα σε αυτό το στάδιο», λέει. «Αν ασχολείστε σοβαρά με κάποιο άθλημα ή αν έχετε ήδη εδραιώσει τα βασικά της διατροφής σας και θέλετε να βελτιώσετε την απόδοσή σας, τότε σίγουρα αξίζει να το εξετάσετε. Αλλά για τον γενικό πληθυσμό, δεν αποτελεί αναγκαιότητα».

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι υπάρχουν πιο καθιερωμένοι (και φθηνότεροι) τρόποι για την υποστήριξη τόσο της σωματικής όσο και της γνωστικής υγείας.

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός και το σκουμπρί, συνδέονται σταθερά με την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου, όπως και οι φυτικές πηγές, όπως ο λιναρόσπορος και οι σπόροι chia. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η κρεατίνη είναι μια προαιρετική προσθήκη, όχι κάτι το απαραίτητο.

Πηγή: Guardian