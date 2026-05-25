Οι δράστες της ρατσιστικής επίθεσης στην Καλλιθέα παρέσυραν μεταξύ άλλων την γυναίκα και την περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό.

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα, που φέρονται να παρέσυραν και να τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην περιοχή της Καλλιθέας προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν 20χρονο Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (22/05). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι το βράδυ της Τετάρτης (21/05) προσέγγισαν τη διεμφυλική γυναίκα ενώ επέβαιναν σε όχημα και προχώρησαν σε επανειλημμένες εξυβριστικές επιθέσεις σε βάρος της, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της, ενώ της πέταξαν αυγά και άλλα αντικείμενα.

Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σημείο και συνέχισαν την επιθετική συμπεριφορά, ενώ όταν η παθούσα αποχώρησε για να επιστρέψει στην οικία της, φέρονται να την παρέσυραν με το όχημά τους, τραυματίζοντάς την. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η επίθεση κορυφώθηκε όταν ένας από τους δράστες περιέλουσε το θύμα με εύφλεκτο υγρό, ενώ βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Από τις αναζητήσεις της αστυνομίας εντοπίστηκε το όχημα των δραστών, ενώ κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε σφυρί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.