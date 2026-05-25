Το βίντεο με την ανακαινισμένη αίθουσα για τη Δίκη των Τεμπών.

Με ένα ασύλληπτης αισθητικής βίντεο, που αυτή τη φορά διένειμε σε όλα τα ΜΜΕ, το υπουργείο Δικαιοσύνης μας… συστήνει τη νέα, για τρίτη φορά τροποποιημένη αίθουσα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, όπου διεξάγεται η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ένα οπτικό ντοκουμέντο με το οποίο, με περισσή περηφάνεια, το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνει στο κοινό, μέσω του Τύπου, τις καρέκλες της αίθουσας, μπλε και μαύρες, τις καρέκλες με τα μικρά θρανία, τα έδρανα των δικηγόρων που υποστηρίζουν την κατηγορία, που για να μπει ή να βγει κάποιος πρέπει να σηκωθούν γύρω στους 5 δικηγόρους, τις κολόνες του κτιρίου και τα τραπέζια που έχουν τοποθετηθεί απέναντι από την έδρα και προς το βάθος και πριν από τις θέσεις του κοινού. Το μόνο που καταλαβαίνει κανείς παρακολουθώντας το βίντεο είναι πού κάθονται οι δικαστές, πού κάθονται οι κατηγορούμενοι και, βέβαια, πού κάθονται οι δημοσιογράφοι. Ο εικονολήπτης «ζουμάρει» αρκετή ώρα στο χαρακτηριστικό ταμπελάκι («press») των μαύρων καρεκλών, ίσως για να δείξει την… περίοπτη θέση που επιφύλαξε το υπουργείο για τον Τύπο. Τι και αν στην έναρξη της δίκης οι Θεσσαλοί δημοσιογράφοι βρέθηκαν εκτός; Περασμένα, ξεχασμένα!

Ένας ήχος, που ακούγεται καθόλη τη διάρκεια του 4λεπτου βίντεο, σαν αέρας που φυσά, «έντυσε» προφανώς το οπτικό υλικό για να ενισχύσει το μεγάλωμα της αίθουσας. Από το εμβαδό των 287,53 τ.μ. που ήταν η αίθουσα όταν ξεκίνησε η δίκη, ξεπέρασε, τώρα πια, που έγιναν αντιληπτές οι ανάγκες, τα 400 τ.μ.

Παραμένει άγνωστο, βέβαια, για ποιους προορίζονται τα τραπέζια που τοποθετήθηκαν απέναντι από την έδρα. Οι πολλοί αστυνομικοί, αναλαμβάνοντας πάλι και τον ρόλο του ταξιθέτη, θα εξηγήσουν την Τετάρτη 27 Μαΐου ποιοι θα κάθονται στις συγκεκριμένες θέσεις, πού θα καθίσουν οι συγγενείς και ποιες θα είναι οι θέσεις που προορίζονται για το κοινό.

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=WBhFUL0ontg}