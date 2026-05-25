Με ισχυρή ανοδική αντίδραση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.318,73 μονάδες με άνοδο 2,07%.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 196,3 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 274,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ από αυτά τα 8,15 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 40,03 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 93 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, έναντι 38 πτωτικών και 68 αμετάβλητων τίτλων.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 2,77% και ανήλθε στις 2.641,18 μονάδες. Στο ταμπλό των τραπεζών, η Alpha Bank κατέγραψε τα ισχυρότερα κέρδη με άνοδο 5% στα 3,71 ευρώ, ενώ ακολούθησε η Eurobank με +4,76% στα 3,87 ευρώ. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 2,8% στα 8,74 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα κατά 1,98% στα 14,43 ευρώ. Αντίθετα, η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά 3,36% στα 9,20 ευρώ λόγω αποκοπής μερίσματος.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 2,13% στις 5.882,77 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 3.037,08 μονάδες με άνοδο 0,99%.

Ισχυρή άνοδο σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έκλεισε με κέρδη 5,67% στα 42,90 ευρώ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ημέρας. Θετικά κινήθηκαν επίσης ο Σαράντης (+4,49%), η Aegean (+3,34%), η ΔΕΗ (+2,9%), η Metlen (+2,68%), καθώς και Jumbo και Allwyn με άνοδο 2,3%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ κατέγραψε νέα ισχυρή άνοδο 5,22% στα 3,83 ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ ενισχύθηκε κατά 6,74% και η Trade Estates κατά 3,27%.

Στον αντίποδα, περιορισμένες ήταν οι πιέσεις στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, με την ΑΚΤΟΡ να υποχωρεί κατά 1,54%, τον ΟΤΕ κατά 0,91% και την Coca-Cola HBC κατά 0,3%. Στα mid caps απώλειες κατέγραψαν επίσης ο ΟΛΠ (-2,1%) και η Dimand (-2,2%).