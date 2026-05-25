Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής 2026: Γιατί προσφέρουμε «χρυσά» κόλλυβα εκείνη τη μέρα, ο άγνωστος συμβολισμός.

Το δεύτερο και τελευταίο Ψυχοσάββατο της χρονιάς, αυτό της Πεντηκοστής θα τιμηθεί παραδοσιακά προπαραμονές του Αγίου Πνεύματος 2026 καθώς αναμένεται να τελεστεί το Σάββατο 30 Μαΐου. 48 ημέρες μετά τον εορτασμό του Πάσχα η Εκκλησία μας καλεί να μνημονεύσουμε και να τιμήσουμε την μνήμη των κεκοιμημένων αγαπημένων μας με μνημόσυνα στις εκκλησίες, τρισάγια στους τάφους και μοίρασμα κολλύβων. Τα Ψυχοσάββατα θεσπίστηκαν και καθιερώθηκαν ως ένα μνημόσυνο που αναλαμβάνει η ίδια Εκκλησία για όσους δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να τελέσουν τα καθιερωμένα Μνημόσυνα. Στην πράξη όμως υιοθετήθηκς ως συνήθεια από όλους όσους θέλουν να κρατήσουν αναλλοίωτη τη μνήμη των προσφιλών τους προσώπων που έφυγαν από τη ζωή. Πρόκειται για μια ξεχωριστή τελετή που κάνει η Εκκλησία ώστε όλοι να έχουν την δυνατότητα να συγχωρεθούν και να κριθούν κατά την Δευτέρα Παρουσία.

Προσφέρουμε κόλλυβα, τα οποία μπορούμε είτε να τα φτιάξουμε μόνοι μας είτε να τα πάρουμε έτοιμα από κάποιο φούρνο και τα οποία τα πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να διαβαστούν είτε στον Εσπερινό της Παρασκευής είτε ανήμερα στη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου. Τα ευλογηθέντα κόλλυβα δεν τα σκορπίζουμε στον τάφο, ούτε τα απορρίπτουμε στα σκουπίδια.

Το δεύτερο Ψυχοσάββατο του 2026: Γιατί τα λέμε χρυσά κόλλυβα

Να σημειωθεί ότι το δεύτερο Ψυχοσάββατο αποκαλείται και ως «χρυσά κόλλυβα» γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο σημαντικό για τους απανταχού πιστούς. Σύμφωνα με την Εκκλησία εννέα μέρες μετά την Ανάληψη του Χριστού το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής, ήτοι το προσεχές Σάββατο (30/5) οι ορθόδοξοι μνημονεύουν όλους τούς κεκοιμημένους από τον Αδάμ μέχρι σήμερα.

Διάφορες ιστορίες και θρύλοι συνδέεονται με τον εορτασμό του δεύτερου Ψυχοσάββατου και τα χρυσά κόλλυβα που πάντα εορτάζονται μετά το Πάσχα. Σύμφωνα με αυτές ο Χριστός το βράδυ της Αναστάσεως δίνει στις ψυχές την ελευθερία να σεργιανίσουν στη γη. Οι συγγενείς την παραμονή του Σαββάτου, δηλαδή το πρωί της Παρασκευής, φτιάχνουν τα κόλλυβα τα οποία πηγαίνουν στην εκκλησία το απόγευμα να τα διαβάσει ο ιερέας, ώστε οι ψυχές των νεκρών τους να φάνε και να επιστρέψουν στον ουρανό χορτασμένες από το συχώριο που θα τους δίνει ο κόσμος στο μοίρασμα.

Η συνταγή για τα κόλλυβα και οι άγνωστοι συμβολισμοί

Υλικά: 200γρ. σιτάρι, 50γρ. αμύγδαλο φιλέ, 70γρ. άχνη ζάχαρη, 50γρ. σταφίδες, 30γρ. φρυγανιά, 4γρ. κανέλα, 4γρ. γαρύφαλλο, Ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 5 φύλλα δυόσμου.

Συμβολισμοί των υλικών στα κόλλυβα

Σιτάρι: Συμβολίζει την Ανάσταση και τη ζωή που αναγεννάται.

Ζάχαρη: Δείχνει τη γλυκύτητα της αιώνιας ζωής.

Ρόδι: Συμβολίζει την αφθονία και τη λαμπρότητα του Παραδείσου.

Μαϊντανός: Εκφράζει την ελπίδα για αναψυχή και δροσιά στον τόπο αναπαύσεως.

Φρυγανιά ή καβουρδισμένο αλεύρι: Παριστά το χώμα που σκεπάζει τον τάφο.

Συχνά, προστίθενται αμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες και κανέλα, δίνοντας ιδιαίτερο άρωμα και νοστιμιά. Η χρήση εννέα διαφορετικών υλικών θεωρείται ότι αντιστοιχεί στα εννέα αγγελικά τάγματα.

Τα μπαχαρικά: Είναι τα αρώματα αυτού του κόσμου.

Οι ξηροί καρποί: Είναι η ζωή που αναπαράγεται

Η σταφίδα: Από τα αρχαία χρόνια συμβολίζει τον Διόνυσο και την γλύκα της ζωής έως τον Χριστό που είναι η άμπελος.

Η ζάχαρη που συμβολίζει τον γλυκό παράδεισο.

Κόλλυβα: Το πρωτόκολλο για την προσφορά τους και ο συμβολισμός του Ψυχοσάββατου

Η τέλεση του Ψυχοσαββάτου είναι ένα μνημόσυνο που κάνει η εκκλησία ώστε όλοι οι κεκοιμημένοι να έχουν την δυνατότητα να συγχωρεθούν και να κριθούν κατά την Δευτέρα Παρουσία. Τα κόλλυβα τα πηγαίνουμε στην εκκλησία για να διαβαστούν είτε στον Εσπερινό της Παρασκευής είτε στη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου και αφού ευλογηθούν μοιράζονται στους πιστούς, ως ένδειξη συμμετοχής στην κοινή προσευχή και μνήμη. Το έθιμο προέρχεται από τα παλαιότερα χριστιανικά χρόνια και έχει σχέση με τα περίδειπνα των Ελλήνων και άλλων λαών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα διαβασμένα κόλλυβα δεν τα σκορπίζουμε στον τάφο, ούτε τα απορρίπτουμε στα σκουπίδια, καθώς θεωρούνται ευλογημένα.

«Χρυσά Κόλλυβα» 2026: Η συνταγή του Αγίου Όρους

Υλικά:

1/2 κιλό σιτάρι

2 κουταλιές της σούπας καρυδόψιχα τριμμένη

1 κουταλιά της σούπας αμυγδαλόψιχα ασπρισμένη και τριμμένη

1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο

1/2 κουταλιά της σούπας σουσάμι καβουρδισμένο

1/2 κουταλιά της σούπας σπόρους από ρόδι

1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 κουταλιά της σούπας σταφίδες

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας φρυγανιά

άχνη ζάχαρη και κανέλα για την επικάλυψη

Για το στόλισμα:

Ασημένια κουφετάκια σε διάφορα σχέδια

Ζάχαρη ψιλή (όχι άχνη)

1 μυτερή οδοντογλυφίδα

1 κόλλα χαρτί

1 δίσκο

1 λεκάνη βαθια

1 πετσέτα

Εκτέλεση:

Πλένουμε το σιτάρι από το προηγούμενο βράδυ και το βάζουμε να μουλιάσει με κρύο νερό και λίγο αλάτι σε μία κατσαρόλα. Το πρωί το ξεπλένουμε να φύγει η μαυρίλα του και το βράζουμε καλά για 40 λεπτά. Το στραγγίζουμε καλά στο σουρωτήρι και φυλάμε σε μπολ τον χυλό του. Το απλώνουμε σε πετσέτα και το αφήνουμε να στεγνώσει και όχι να ξεραθεί. Ξεπλένουμε τις σταφίδες και τις βουτάμε για 3 λεπτά σε ζεστό νερό για να μαλακώσουν. Τις σουρώνουμε και τις στεγνώνουμε σε πετσέτα.

Στην συνέχεια, αδειάζουμε το στεγνωμένο σιτάρι και τις στεγνωμένες σταφίδες σε βαθιά λεκάνη και προσθέτουμε ένα-ένα τα υλικά μας, εκτός από την φρυγανιά και την ζάχαρη. Ανακατεύουμε με τις παλάμες το ινδοκάρυδο με το ξύσμα για να μη λασπώσει το ξύσμα και να απλωθεί ομοιόμορφα στο υλικό. Ζάχαρη στην γέμιση του κόλυβου δεν βάζουμε. Παίρνουμε ένα δίσκο και στρώνουμε στη βάση του μία λαδόκολλα, την οποία κόβουμε με το ψαλίδι στο σχήμα της βάσεως. Απλώνουμε το υλικό έτσι ώστε να σχηματισθεί ένα βουναλάκι χωρίς να είναι μυτερό και το συμπιέζουμε προς τα κάτω με τις δύο παλάμες.

Με το κουτάλι της σούπας αδειάζουμε προσεκτικά λίγη – λίγη την φρυγανιά από την άκρη του δίσκου προς το κέντρο και την “πατικώνουμε” με την κόλλα το χαρτί. Το ινδοκάρυδο το χρησιμοποιούμε για να απορροφά την υγρασία των υλικών της γέμισης, ενώ την φρυγανιά για να μην λιώσει η ζάχαρη και τα στολίδια και κολλήσουν. Στη συνέχεια, πασπαλίζουμε ανάλαφρα την ζάχαρη από το κέντρο του δίσκου προς τις άκρες και «πατικώνουμε» τη ζάχαρη με την άλλη όψη του χαρτιού. Αποφεύγουμε τη ζάχαρη άχνη διότι κρακελώνει και χαλάει το στόλισμα. Χρειάζεται 3 φορές πιο πολύ από την ψιλή ζάχαρη για να καλυφθεί ένας δίσκος και μόλις ανακατευθεί λασπώνει αμέσως το σιτάρι. Παίρνουμε μία μυτερή οδοντογλυφίδα και χαράζουμε ανάλαφρα πάνω στη ζάχαρη και συγκεκριμένα στο κέντρο του δίσκου ένα σταυρό και δεξιά και αριστερά του σταυρού 2 κυπαρισσάκια, 2 μαργαρίτες και στο περίγραμμα του δίσκου μία γιρλάντα. Αδειάζουμε σε ρηχό πιάτο τα ασημένια κουφετάκια και τα τοποθετούμε πάνω στην χαραγμένη από την οδοντογλυφίδα ζάχαρη.