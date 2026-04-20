Παρουσία πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμμετείχε στις ακολουθίες της Κυριακής του Θωμά στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι. Απευθυνόμενος προς τους νέους και τους προσκυνητές, ο Πατριάρχης τόνισε τον οικουμενικό χαρακτήρα της Εκκλησίας και τη διάθεση υποδοχής όλων, ανεξαρτήτως καταγωγής.

«Σας υποδέχομαι μέσα στην πάντοτε ανοικτή αγκάλη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η στοργή αυτής της Εκκλησίας, της αρχούσης και πασχούσης, εκτείνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, όχι επειδή η δικαιοδοσία της είναι τόσο εκτεταμένη και παγκόσμιος, όσο γιατί η αγάπη της είναι μεγάλη και περιχωρεί τους πάντας, Έλληνας, Φλαμανδούς, Καρπαθορώσσους, Ουκρανούς, Γάλλους, Κορεάτες και όποιον άλλο μπορείτε να φανταστείτε» είπε ο Οικουμενικός πατριάρχης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα των προσερχομένων στην Ορθοδοξία, υπογραμμίζοντας ότι το Πατριαρχείο δεν επιδιώκει προσηλυτισμό αλλά αποδέχεται όσους προσέρχονται εκουσίως.

«Η γραμμή του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου είναι να μην εξαναγκάζουμε κανένα, να μην πιέζουμε κανένα, όποιον όμως έρχεται αυτοπροαιρέτως, οικειοθελώς, εκουσίως δεν μπορούμε να τον εκβάλλουμε έξω. Και έχουμε, δόξα τω Θεώ, τον τελευταίο καιρό ιδιαιτέρως πολλές προσελεύσεις νέων ανθρώπων - και μορφωμένων ανθρώπων - οι οποίοι αισθάνονται μέσα τους ένα κενό και την πλήρωση αυτού του κενού την βρίσκουν στην χριστιανική θρησκεία, και μάλιστα στην Ορθοδοξία. Είναι γεγονός ότι και οι Καθολικοί εδώ στην Κωνσταντινούπολη δέχονται, κατηχούν και βαφτίζουν πολλούς μη χριστιανούς, αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε - δεν θα έλεγα περισσοτέρους, δεν μπορώ να κάνω αριθμητική σύγκριση - πολλούς, και δεν βιαζόμαστε να τους βαφτίσουμε. Η Βασιλεία του Θεού, η οποία υπάρχει εντός ημών, ευχόμεθα να επεκτείνεται διαρκώς σε όλη την οικουμένη. Ευχόμεθα ο Θεός να πληροί όλους εμάς με 'πνεύμα ευθές', όπως ακούσαμε να ψάλλουν οι χοροί προ ολίγου», ανέφερε κατά τον Εσπερινό στο Φανάρι.