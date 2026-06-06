...Και εμμονή στο στόχο για «πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο».

Νέα επίθεση σε εταιρίες δημοσκοπήσεων εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες τις χαρακτήρισε ακόμα και «στημένες». Όπως φέρεται να είπε δεν είναι δυνατόν την ίδια ή την επόμενη μέρα να εμφανίζονται δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ με τέσσερις μονάδες διαφορά στην πρόθεση ψήφου.

Είπε και κάτι ακόμα όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις εκλογές «έστω και με μια ψήφο διαφορά». Ο στόχος αυτός όπως είπε δεν αλλάζει.

Η αλήθεια είναι όμως πως ο στόχος αυτός στην τελική ευθεία για τις εκλογές θα γυρίσει μπούμερανγκ για το ΠΑΣΟΚ ιδίως εάν οι δημοσκοπήσεις το φέρουν στην τρίτη ή την τέταρτη θέση. Και καλό θα είναι αυτό να το προσέξει η Χαριλάου Τρικούπη.

Β.Σκ.