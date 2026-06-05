H πλήρης δυσαρμονία λόγων και πράξεων μεταφράζεται σε σφοδρές συγκρούσεις και απώλειες στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου.

Παρά τις επίσημες δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας για πρόοδο στις διαβουλεύσεις, η κατάσταση στο πεδίο του Λιβάνου παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη, καθώς η νέα συμφωνία παράταση της εκεχειρίας δοκιμάζεται σκληρά από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Από τη μία πλευρά, ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος από το Όβαλ Γραφείο, διαμηνύοντας ότι η ηγεσία της Χεζμπολάχ επικοινώνησε με την Ουάσινγκτον ζητώντας τον τερματισμό των συγκρούσεων, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον ισραηλινό πρωθυπουργό και την επίσημη ηγεσία του Λιβάνου.

Από την άλλη πλευρά, η πραγματικότητα στα μέτωπα των επιχειρήσεων δείχνει ότι η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή: Η Χεζμπολάχ, η οποία δεν συμμετείχε άμεσα στις διαπραγματεύσεις, απορρίπτει κατηγορηματικά τους όρους της συμφωνίας μέσω του ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος χαρακτήρισε το πλαίσιο αυτό ως «φανταστική εκεχειρία» που ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση, ξεκαθαρίζοντας ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα ούτε να αποσυρθεί από τον νότο όσο συνεχίζεται η ισραηλινή επιθετικότητα.

Αυτή η πλήρης δυσαρμονία λόγων και πράξεων μεταφράζεται σε σφοδρές συγκρούσεις και απώλειες στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου.

Μαχητές της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στη λιβανέζικη επικράτεια, με αποτέλεσμα ένας ισραηλινός στρατιώτης να χάσει τη ζωή του από αντιαρματικό πύραυλο, αν και οι εκτοξεύσεις προς το βόρειο Ισραήλ σημείωσαν κάμψη. Την ίδια στιγμή, ένας κυανόκρανος της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από πλήγμα όλμου στη θέση τους στα νοτιοανατολικά.

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Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει απτόητο τις αεροπορικές του επιδρομές, με πρόσφατα πλήγματα έξω από την πόλη της Τύρου, στους λόφους μπροστά από τη Σαμάα, αλλά και στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, όπου πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από την κωμόπολη Κάφρα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιμένουν ότι στοχοποιούν αποκλειστικά υποδομές της Χεζμπολάχ, όμως οι αναφορές από το πεδίο καταγράφουν πλήγματα σε κρίσιμες αστικές και κοινωνικές δομές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας πολύ κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ, το οποίο είναι ένα από τα τελευταία πλήρως λειτουργικά νοσηλευτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν την Τύρο και την ευρύτερη περιφέρεια.

Προηγούμενη αεροπορική επιδρομή ισοπέδωσε ένα ολόκληρο κτίριο κατοικιών ακριβώς απέναντι από το νοσοκομείο, προκαλώντας του σοβαρές υλικές ζημιές. Το ιατρικό προσωπικό καταγγέλλει ότι αυτές οι τακτικές, που πλήττουν ζώνες εφαπτόμενες στις υγειονομικές δομές χωρίς να τις χτυπούν ευθέως, αποσκοπούν στον εκφοβισμό των πολιτών ώστε να εγκαταλείψουν την περιοχή, σε συνέχεια και των μαζικών εντολών εκκένωσης που είχαν εκδοθεί για την πόλη της Τύρου προ εβδομάδων.

Όσοι άμαχοι παραμένουν στον νότο βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο, καθώς οι περιοχές τους σφυροκοπούνται από το πυροβολικό και από drones, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ναμπατιέ, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει στρατηγικά υψώματα κοντά στο ιστορικό κάστρο Μποφόρ.

Με πληροφορίες από CNN και Al Jazeera