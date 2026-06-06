Κόσμημα για τη Βουλή το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς.

Έχει ενδιαφέρον, βρέθηκαν κάποιοι που θέλησαν να στοχοποιήσουν τον Γιάννη Δραγασάκη γιατί πήρε την έδρα που προέκυψε από την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου! Μεταξύ αυτών και μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που εδώ και καιρό διαπραγματεύεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη -ή τουλάχιστον δεν το διαψεύδει!

Κάποιοι λένε «είναι μεγάλος σε ηλικία»! Πέρα από τον ηλικιακό ρατσισμό, ο Θοδωρής Δρίτσας που πήρε την έδρα του Αλέξη Τσίπρα είναι στην ίδια ηλικία με τον Γιάννη Δραγασάκη. Ενώ αμέσως μετά τον αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ επιλαχών είναι ο Δημήτρης Βίτσας επίσης μεγάλης ηλικίας.

Η αλήθεια είναι πως άλλοι είναι οι λόγοι των επιθέσεων στον Γιάννη Δραγασάκη. Πρώτον, γιατί δεν είναι σε αντι-Τσίπρα κατεύθυνση και δεύτερον γιατί θα σηκώσει ψηλά τον πήχη της κοινοβουλευτικής δράσης.

ΥΓ: Ο Γιάννης Δραγασάκης έχει παραιτηθεί εδώ και μήνες από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς δεν μπορεί παρά να είναι ανεξάρτητος.

Β.Σκ.