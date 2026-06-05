Η υγρασία μπορεί να παγιδευτεί πίσω από τη σιλικόνη, εισχωρώντας μέσα από ρωγμές και κενά στη στεγανοποίηση.

Η πόρτα του ντους, το δάπεδο, οι τοίχοι και τα εξαρτήματά σας μπορεί να είναι πεντακάθαρα, αλλά η σιλικόνη (αρμόστοκος) που έχει λεκιαστεί από μούχλα και ωίδιο μπορεί να κάνει το μπάνιο σας να φαίνεται κάθε άλλο παρά φρέσκο. Επίσης, η σκουρόχρωμη σιλικόνη γύρω από τον νεροχύτη της κουζίνας μπορεί να σας κόψει την όρεξη. Όσο κι αν τρίβετε, συχνά φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να εξαφανίσει οριστικά τους σκούρους μαύρους λεκέδες.

Τα ίδια οργανικά υπολείμματα — όπως νεκρά κύτταρα του δέρματος, σωματικά έλαια, σαμπουάν, υπολείμματα τροφών και σαπουνάδα — που τρέφουν τη μούχλα στο ντους και στους νεροχύτες, τρέφουν επίσης τη μούχλα που προκαλεί το μαύρισμα και τον αποχρωματισμό της σιλικόνης. Προσθέστε συχνή υγρασία, έλλειψη αερισμού, ζέστη και αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα, και έχετε το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή της.

Η υγρασία μπορεί να παγιδευτεί πίσω από τη σιλικόνη, εισχωρώντας μέσα από ρωγμές και κενά στη στεγανοποίηση. Αν η σιλικόνη στο μπάνιο ή την κουζίνα σας δεν φαίνεται πλέον καθαρή, δείτε πώς μπορείτε να απομακρύνετε τη μούχλα και το ωίδιο ώστε να γίνει ξανά λευκή και φωτεινή.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε τη σιλικόνη

Κατά τον τακτικό εβδομαδιαίο καθαρισμό του μπάνιου και της κουζίνας σας, φροντίστε να καθαρίζετε και όλες τις επιφάνειες με σιλικόνη. Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα από ίσα μέρη ξιδιού και νερού και ψεκάστε τη σιλικόνη κάθε εβδομάδα για να αποτρέψετε την ανάπτυξη σπορίων μούχλας.

Καλό είναι επίσης να κάνετε βαθύ καθαρισμό κάθε έναν ή δύο μήνες. Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή να ελέγξετε την κατάστασή της. Συνήθως η σιλικόνη αντικαθίσταται κάθε τρία έως πέντε χρόνια, ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η μπανιέρα ή ο νεροχύτης.

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Τι να προσέξετε πριν ξεκινήσετε

Όταν εργάζεστε με μούχλα, είναι σημαντικό να προστατεύεστε φορώντας μάσκα και γάντια. Ανοίξτε τα παράθυρα και ενεργοποιήστε τους εξαεριστήρες για καλύτερο αερισμό.

Μην αναμειγνύετε καθαριστικά όπως χλωρίνη και αμμωνία, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν τοξικές αναθυμιάσεις. Ορισμένα καθαριστικά, όπως η χλωρίνη, μπορούν να φθείρουν και να καταστρέψουν τη σιλικόνη. Προτιμήστε πιο ήπιες, ασφαλείς και μη τοξικές επιλογές που εξουδετερώνουν τα σπόρια της μούχλας, όπως το ξίδι ή το οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογόνου).

Αν παρατηρήσετε σημάδια αποκόλλησης, μαλακά σημεία, ρωγμές ή κενά ανάμεσα στη σιλικόνη και τον τοίχο, το δάπεδο, τη μπανιέρα ή τον νεροχύτη, ενδέχεται να αναπτύσσεται μούχλα πίσω από τη σιλικόνη και ίσως χρειαστεί αντικατάσταση.

Αν η μούχλα ή το ωίδιο βρίσκονται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια της σιλικόνης, ο καθαρισμός πιθανότατα θα είναι αρκετός.

Τι θα χρειαστείτε

Λευκό ξίδι

Μπουκάλι ψεκασμού

Μαγειρική σόδα

Μικρό μπολ

Ζεστό νερό

Παλιά οδοντόβουρτσα ή βούρτσα καθαρισμού με μαλακές τρίχες

Οξυζενέ (προαιρετικά)

Καθαρά πανιά

Πώς να καθαρίσετε τη σιλικόνη με ξίδι και μαγειρική σόδα

Για τακτικό ή τοπικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι. Γεμίστε ένα μπουκάλι ψεκασμού με ξίδι και ψεκάστε τη σιλικόνη ώστε να καλυφθεί πλήρως.

Αφήστε το να δράσει για 15 έως 30 λεπτά ώστε να διασπάσει και να εξουδετερώσει τη μούχλα ή το ωίδιο.

Αναμείξτε μαγειρική σόδα με ζεστό νερό σε ένα μπολ μέχρι να δημιουργηθεί πάστα και απλώστε την πάνω στη σιλικόνη.

Τρίψτε με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή βούρτσα με μαλακές τρίχες, δίνοντας προσοχή στις γωνίες και τα δυσπρόσιτα σημεία.

Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε με καθαρό πανί.

Αφαίρεση λεκέδων από τη σιλικόνη με οξυζενέ

Για πιο επίμονους λεκέδες από μούχλα και ωίδιο:

Γεμίστε ένα άδειο μπουκάλι ψεκασμού με οξυζενέ και ψεκάστε την προβληματική περιοχή.

Αφήστε το να δράσει για 15 έως 30 λεπτά ώστε να διεισδύσει στους λεκέδες.

Τρίψτε απαλά με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή βούρτσα με μαλακές τρίχες.

Ξεπλύνετε την περιοχή και στεγνώστε την εντελώς με καθαρό πανί.

Συμβουλές για να παραμείνει η σιλικόνη καθαρή για περισσότερο χρόνο

Χρησιμοποιείτε σιλικόνη ανθεκτική στη μούχλα αντί για κοινή σιλικόνη σε ντους, νεροχύτες, μπάνια και άλλους χώρους με συχνή έκθεση στην υγρασία.

Λειτουργείτε τον εξαεριστήρα του μπάνιου κατά τη διάρκεια του ντους και για 10–20 λεπτά μετά, ώστε να απομακρύνεται γρηγορότερα η υγρασία.

Χρησιμοποιείτε σκούπα νερού ή πετσέτα για να απομακρύνετε την περίσσεια νερού μετά το μπάνιο ή τη χρήση του νεροχύτη.

Ο τακτικός καθαρισμός πρέπει να περιλαμβάνει σκούπισμα της σιλικόνης με απολυμαντικό για να αποτρέπεται η ανάπτυξη μούχλας.

πηγή: southernliving