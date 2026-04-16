Οι ιταλικές αρχές ειδοποίησαν για αλλοίωση ελληνικού γιαουρτιού λόγω παρουσίας μούχλας

Οι ιταλικές Αρχές ενημερώσαν το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας τροφίμων σχετικά με την ανίχνευση μούχλας σε στραγγιστό λευκό πλήρες γιαούρτι ελληνικής προέλευσης, με πιθανό κίνδυνο για τους καταναλωτές. Η ειδοποίηση καταχωρήθηκε στις 14 Απριλίου μετά από καταγγελία καταναλωτή και κατατάσσεται ως «πληροφοριακή ειδοποίηση για παρακολούθηση», ενώ έχει ήδη επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ειδοποίηση των ιταλικών Αρχών για το ελληνικό γιαούρτι

Το προϊόν αφορά στραγγιστό γιαούρτι πλήρους λιπαρών, το οποίο ανήκει στην κατηγορία «γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα». Σύμφωνα με τα στοιχεία, διαπιστώθηκε σημαντική ανάπτυξη μούχλας, χωρίς να έχει προσδιοριστεί το ακριβές είδος. Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται ως «δυνητικός», ενώ δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής περιστατικά ασθένειας ή συμπτώματα σε καταναλωτές. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση. προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των καταναλωτών.

Οι κίνδυνοι της κατανάλωσης μουχλιασμένου τροφίμου

Οι τροφές με μούχλα δεν είναι απλώς αντιαισθητικές, αλλά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και αναπνευστικά προβλήματα. Όταν η μούχλα αναπτυχθεί σε κατάλληλες συνθήκες, παράγει μυκοτοξίνες, ουσίες ιδιαίτερα τοξικές που μπορεί να σας αρρωστήσουν σοβαρά. Επιπλέον, οι τροφές με μούχλα συχνά φιλοξενούν επικίνδυνα βακτήρια, όπως η λιστέρια, η σαλμονέλα και το E. coli, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο για την υγεία. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι όλα τα τυριά το ίδιο επικίνδυνα όταν ξεπεράσουν την ημερομηνία λήξης τους.

Η κατανάλωση τροφών που έχουν μολυνθεί με λιστέρια, σαλμονέλα ή E. coli μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Τα πιο ήπια περιλαμβάνουν ναυτία και πόνο στο στομάχι, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν διάρροια, εμετός, ρίγη και υψηλός πυρετός. Συνήθως τα συμπτώματα αυτά περνούν μέσα σε λίγες ημέρες στο σπίτι, αλλά υπάρχουν καταστάσεις όπου απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. Αν παρατηρήσετε αίμα στον εμετό ή στα κόπρανα, αν έχετε πράσινο ή κίτρινο εμετό, έντονη αφυδάτωση, πυρετό πάνω από 38,3 °C ή διάρροια που διαρκεί περισσότερο από τρεις ημέρες, τότε πρέπει να καλέσετε άμεσα το 166 ή να μεταβείτε σε τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Εκτός από τη δηλητηρίαση, υπάρχει και ο κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης στη μούχλα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα σε άτομα με ευαισθησία. Αν μετά την κατανάλωση τυριού με μούχλα αισθανθείτε δυσκολία στην αναπνοή, είναι απαραίτητο να ζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια.