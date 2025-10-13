Τι εντόπισαν οι ιταλικές αρχές ασφάλειας τροφίμων και ζητούν την προσοχή των καταναλωτών.

Συναγερμός σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την προειδοποίηση για παρουσία σαλμονέλας Infantis σε φιλέτο κοτόπουλου ελληνικής προελεύσεως. Ειδικότερα σύμφωνα με προειδοποίηση των ιταλικών αρχών ασφάλειας τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) εντοπίστηκε η παρουσία της Salmonella Infantis σε φιλέτο κοτόπουλου προερχόμενο από την Ελλάδα.

Η Salmonella Infantis είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει τροφιμογενείς νόσους στον άνθρωπο, με συμπτώματα όπως διάρροια, πυρετός, κοιλιακοί πόνοι και έμετος. Οι πιο ευπαθείς ομάδες είναι μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Προς ώρας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία για την μάρκα και την επίμαχη παρτίδα που εντοπίστηκε το ζήτημα. Σύμφωνα με την προειδοποίηση των ιταλικών αρχών στο RASFF «Το προϊόν (πιθανόν) δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά» ή «Το προϊόν θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί από την αγορά».

Οδηγίες ασφάλειας για κατανάλωση κοτόπουλου:

Μαγείρεμα σε επαρκή θερμοκρασία: Το κοτόπουλο πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στους 75°C στο εσωτερικό του.

Υγιεινή στην κουζίνα: Πλύσιμο χεριών μετά το χειρισμό ωμού κοτόπουλου και καθαρισμός επιφανειών, μαχαιριών και σκευών.

Σωστή αποθήκευση: Κρατήστε το ωμό κοτόπουλο στο ψυγείο (≤4°C) ή στην κατάψυξη (≤-18°C).

Αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης: Μην αφήνετε το ωμό κοτόπουλο να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση.

Η προσοχή στη σωστή παρασκευή και αποθήκευση κοτόπουλου είναι κρίσιμη για την προστασία της υγείας.

Σαλμονέλα: Τα συμπτώματα που πολλοί μπερδεύουν με γαστρεντερίτιδα

Η σαλμονέλα είναι μια ομάδα επικίνδυνων βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Η τροφική δηλητηρίαση συμβαίνει όταν καταναλώνεται τροφή ή νερό που έχει μολυνθεί με μικρόβια, τοξίνες ή άλλες χημικές ουσίες. Τα μικρόβια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν βακτηρίδια, ιούς και παράσιτα. Τα παράσιτα είναι έμβια όντα (οργανισμοί) που ζουν στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια ενός άλλου οργανισμού. Συνήθως, η τροφική δηλητηρίαση προκαλεί λοίμωξη του εντέρου, που ονομάζεται γαστρεντερίτιδα. Αυτή η λοίμωξη οδηγεί σε διάρροια και ναυτία (εμετό).

Υπάρχουν πάνω από 2.500 διαφορετικά στελέχη της σαλμονέλας. Τα μικρόβια της σαλμονέλας (βακτήρια) μπορεί να βρεθούν στο έντερο πολλών ζώων, συμπεριλαμβανομένων των άγριων ζώων, των ζώων αγροκτήματος και των κατοικιδίων. Τα πουλερικά (κοτόπουλο, γαλοπούλα κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα πιθανό να φέρουν το μικρόβιο της σαλμονέλας. Η σαλμονέλα μπορεί να μολύνει το κρέας, τα αυγά, το γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα ζώα.

Η υψηλή θερμοκρασία στο μαγείρεμα του κρέατος συνήθως σκοτώνει τα βακτήρια της σαλμονέλας. Οι άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν αν καταναλώσουν κρέας που δεν έχει μαγειρευτεί σε αρκετά μεγάλη θερμοκρασία. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν καταναλώσουν ωμά αυγά, ή γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα μολυσμένα με σαλμονέλα. Πολλά άτομα με μόλυνση από σαλμονέλα δεν έχουν συμπτώματα. Άλλοι αναπτύσσουν διάρροια, πυρετό και κοιλιακές κράμπες μέσα σε 8-72 ώρες. Οι περισσότεροι υγιείς γενικότερα άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς ειδική θεραπεία. Οι περισσότερες μολύνσεις σαλμονέλας μπορεί να παρερμηνευθούν αρχικά ως γαστρεντερίτιδα.

Τα πιθανά σημάδια και συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ναυτία

Εμετός

Κοιλιακές κράμπες/πόνοι

Διάρροια

Πυρετός

Ρίγη

Πονοκέφαλος

Αίμα στα κόπρανα

Τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα γενικά διαρκούν 4-7 ημέρες, αν και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες προκειμένου το εντερικό σας σύστημα να επιστρέψει στο κανονικό. Μερικοί τύποι βακτηρίων της σαλμονέλας οδηγούν σε τυφοειδή πυρετό, μια ασθένεια που σε κάποιες περιπτώσεις αποδεικνύεται θανατηφόρα και είναι πιο συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες.