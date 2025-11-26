Η στατιστική υπηρεσία της Ιταλίας κατέγραψε 106 γυναικοκτονίες το 2024, εκ των οποίων οι 62 διαπράχθηκαν από συντρόφους ή πρώην συντρόφους.

Η ιταλική Βουλή ενέκρινε την Τρίτη έναν νόμο που εισάγει τον όρο «γυναικοκτονία» στον ποινικό κώδικα της χώρας, προβλέποντας την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Ο νόμος εξασφάλισε διακομματική υποστήριξη από την κεντροδεξιά πλειοψηφία και την κεντροαριστερή αντιπολίτευση στην τελική ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, περνώντας με 237 ψήφους υπέρ.

Ο νόμος, που υποστηρίζεται από τη συντηρητική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, έρχεται ως απάντηση σε μια σειρά δολοφονιών και άλλων μορφών βίας που στοχοποιούν γυναίκες στην Ιταλία. Περιλαμβάνει αυστηρότερα μέτρα κατά των εγκλημάτων λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων του stalking (έμμονη παρενοχλητική παρακολούθηση) και της εκδικητικής πορνογραφίας.

Υποθέσεις που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα, όπως η δολοφονία το 2023 της φοιτήτριας Τζιούλια Τσεκεττίν, υπήρξαν καθοριστικές στη ανάδειξη στη δημόσια σφαίρα των δεινων της πατριαρχικής κουλτούρας της Ιταλίας.

«Έχουμε διπλασιάσει τη χρηματοδότηση για τα κέντρα κατά της βίας και τα καταφύγια, προωθήσαμε τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης και εφαρμόσαμε καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης», είπε η Μελόνι την Τρίτη. «Αυτά είναι συγκεκριμένα βήματα προς τα εμπρός, αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, κάθε μέρα.»

Σημειώνεται πως ενώ η κεντροαριστερή αντιπολίτευση υποστήριξε τον νόμο στο κοινοβούλιο, τόνισε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης αντιμετωπίζει μόνο την ποινική διάσταση του προβλήματος, αφήνοντας τις οικονομικές και πολιτισμικές ανισότητες ανεπίλυτες.

Διχασμός για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία

Η συζήτηση για την εισαγωγή σεξουαλικής και συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία ως μέσο πρόληψης της έμφυλης βίας έχει αναζωπυρωθεί στην Ιταλία.

Ένας νόμος που προτάθηκε από την κυβέρνηση απαγορεύει τη σεξουαλική και συναισθηματική εκπαίδευση για μαθητές του δημοτικού και απαιτεί ρητή γονική συναίνεση για οποιαδήποτε μαθήματα στο λύκειο.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει υπερασπιστεί το μέτρο ως τρόπο προστασίας των παιδιών από την «ιδεολογική επιρροή», ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές έχουν χαρακτηρίσει το νομοσχέδιο «μεσαιωνικό».

«Η Ιταλία είναι μία από τις μόλις επτά χώρες στην Ευρώπη όπου η σεξουαλική εκπαίδευση δεν είναι ακόμη υποχρεωτική στα σχολεία, και ζητούμε να καταστεί υποχρεωτική σε όλους τους εκπαιδευτικούς κύκλους», δήλωσε η επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας, Έλι Σλάιν. «Η καταστολή δεν αρκεί χωρίς την πρόληψη, που μπορεί να ξεκινήσει μόνο στα σχολεία.»