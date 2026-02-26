Ο 32χρονος δράστης και πρώην σύντροφος της, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του περι ψυχολογικών προβλημάτων.

Με ποινή ισόβιας κάθειρξης και 5 ετών καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονίας της Δώρας, της 43χρονης μητέρας που δολοφονήθηκε τον Νοεμβρίου του 2024 στο κέντρο του Αγρινίου.

Ο 32χρονος δράστης και πρώην σύντροφος της, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το δικαστήριο και απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του περι ψυχολογικών προβλημάτων σύμφωνα με το agriniopress.gr. Ειδικότερα, νωρίς το μεσημέρι ολοκληρώθηκε στο ΜΟΔ Λευκάδας η ακροαματική διαδικασία για τη στυγνή δολοφονία και ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο 32χρονος κατηγορούμενος ενώ απορρίφθηκαν οι αρχικοί ισχυρισμοί περί πλήρους ανικανότητας προς καταλογισμό ή έστω μερικά ικανός προς καταλογισμό και ο νέος ισχυρισμός που προέβαλε ο δικηγόρος του στην αγόρευση του. Ζητήθηκαν τρία ελαφρυντικά από την υπεράσπιση, αυτό του πρότερου σύννομου βίου, της ειλικρινούς μετάνοιας και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Η εισαγγελέας ζήτησε την απόρριψη όλων των ισχυρισμών.

Το δικαστήριο με τη σειρά του απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ελαφρυντικών και ομοφώνως του επέβαλε συνολική ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας της παράνομης οπλοχρησίας και της παραβίασης των περιοριστικών όρων συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και χρηματική ποινή 1000€.

Η γυναικοκτονία που συγκλόνισε το Αγρίνιο το 2024

Η 43χρονη ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών. Μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο, αλλά η σχέση τους τελείωσε. Το επόμενο διάστημα η προχώρησε τη ζωή της και ήταν έτοιμη να αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της. Τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία. Ο 30χρονος, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο.

Στη συνέχεια περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που έγινε η γυναικοκτονία και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε και μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια την πυροβόλησε. Το περίστροφο, οι σφαίρες και το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του ο δράστης της δολοφονίας, κατά τη σύλληψή του Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο 30χρονος άφησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να περιφέρεται, φτάνοντας στην περιοχή της Μυρτιάς, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα. Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με την αδελφή του και της είχε πει «χτύπησα τη Δώρα». Την αποθήκη στην οποία είχε καταφύγει ο δολοφόνος της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, υπέδειξαν στους αστυνομικούς η μητέρα και η αδελφή του, οι οποίες φοβήθηκαν ότι θα μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.