Σουηδία: Μολυσμένα αυγά πυροδότησαν επιδημία σαλμονέλας, μαζική ανάκληση παρτίδων

Σουηδία: Μολυσμένα αυγά πυροδότησαν επιδημία σαλμονέλας, μαζική ανάκληση παρτίδων Φωτογραφία: PEXELS/Anna Shvets
Τα αυγά αποτελούν ένα από τα τροφίμα που ενοχοποιούνται για σαλμονέλα.

Συναγερμός σήμανε στην Σουηδία μετά την προειδοποίηση των υγειονομικών αρχών ότι μολυσμένα αυγά ευθύνονται για την επιδημία σαλμονέλας που έχει ξεσπάσει στη χώρα. Σύμφωνα με σχετικούς ελέγχους επτά άτομα από τέσσερις διαφορετικές περιοχές της έχουν μολυνθεί με έναν τύπο σαλμονέλας Enteritidis που συνδέεται άμεσα με μολυσμένα αυγά.

Αντίστοιχη επιδημία σαλμονέλας καταγράφεται αυτό το διάστημα και στις ΗΠΑ με αιτία τα αυγά. Στην επιδημία των ΗΠΑ έχουν αρρωστήσει 95 άτομα. Τα αυγά στην επιδημία των ΗΠΑ και της Σουηδίας δεν προέρχονται από τον ίδιο προμηθευτή, αλλά αποτελούν μια σημαντική υπενθύμιση για τα προβλήματα που συνδέονται με τα αυγά και την έκθεση στη σαλμονέλα.

Αυτά είναι τα αυγά που ανακαλούνται στην Σουηδία

Στις 27 Αυγούστου, η Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων της Σουηδίας (Livsmedelsverket) ανακοίνωσε προληπτικές ανακλήσεις συγκεκριμένων προϊόντων αυγών λιανικής πώλησης μετά την ανίχνευση σαλμονέλας στο περιβάλλον του ορνιθώνα ενός παραγωγού. Οι ανακλήσεις αφορούν τα προϊόντα της μάρκας Garant της Axfood, τις συσκευασίες ιδιωτικής ετικέτας της ICA και τα προϊόντα της Lidl Sweden.

Η Kronägg AB, η εταιρεία συσκευασίας που σχετίζεται με τις ανακληθείσες παρτίδες, ξεκίνησε ταυτόχρονα τη δική της ανάκληση πολλαπλών μεγεθών συσκευασιών που φέρουν την ίδια σφραγίδα αυγών και τον ίδιο κωδικό συσκευαστή. Σύμφωνα με την Kronägg, η σαλμονέλα εντοπίστηκε στο περιβάλλον του ορνιθώνα κατά τη διάρκεια της τακτικής παρακολούθησης. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας (Folkhälsomyndigheten) έχει επιβεβαιώσει επτά κρούσματα σαλμονέλας Enteritidis με έναρξη της νόσου μεταξύ 2 και 14 Αυγούστου. Επιδημιολογικές συνεντεύξεις υποδηλώνουν ότι πολλά από αυτά τα κρούσματα ενδέχεται να συνδέονται με τα αυγά που ανακλήθηκαν στις 27 Αυγούστου, ενώ επιπλέον ύποπτα κρούσματα υποβάλλονται επί του παρόντος σε επιβεβαιωτική τυποποίηση.

Ορισμένες ανακληθείες συσκευασίες έχουν ημερομηνία λήξης έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, υπάρχουν περισσότερα άτομα που έχουν μολυνθεί από σαλμονέλα και ενδέχεται να έχουν καταναλώσει τα ανακληθέντα αυγά. Αυτές οι περιπτώσεις θα μπορούσαν να προστεθούν στο συνολικό αριθμό των κρουσμάτων.

Σαλμονέλα και αυγά: Τι να προσέξετε

Ο τρόπος που αποθηκεύονται τα αυγά και χρησιμοποιούνται στο σπίτι επηρεάζει το θέμα της ασφάλειάς τους. Ίχνη σαλμονέλας μπορεί να βρεθούν στο κέλυφος των αυγών, άρα το πλύσιμο των χεριών προκειμένου να προληφθεί η μετάδοση μικροοργανισμών στο μαγειρεμένο τρόφιμο. Παρόλα αυτά, το κέλυφος των αυγών δεν θα πρέπει να πλένεται, καθώς είναι καλυμμένο με μια προστατευτική στοιβάδα, η οποία εμποδίζει τα βακτήρια να εισβάλουν στο εσωτερικό μέσω πόρων του κελύφους. Εάν τα αυγά είναι λερωμένα και χρειάζεται να πλυθούν, συστήνεται άμεση χρήση τους. Τα σπασμένα αυγά και τα κελύφη θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως και να μην παραμένουν στο ίδιο σκεύος με τα άθικτα αυγά.

Η διατήρηση των αυγών στο ψυγείο μειώνει την ανάπτυξη σαλμονέλας, αλλά κατά πόσο μειώνει τον κίνδυνο σαλμονέλωσης στον άνθρωπο πρέπει να αξιολογηθεί. Είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι επανειλημμένες αλλαγές στη θερμοκρασία αποθήκευσης, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε συμπύκνωση του νερού στο κέλυφος, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προάγει τη βακτηριακή ανάπτυξη και την εισχώρηση μέσα στο αυγό.

Εφόσον η σαλμονέλα θανατώνεται από τη θερμότητα, το κατάλληλο μαγείρεμα, δηλ. σε ελάχιστη θερμοκρασία 70 βαθμοί Κελσίου για όλα τα μέρη του τροφίμου, προσφέρει ακόμα ένα σημείο για την ασφαλή κατανάλωση των αυγών. Για τις ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς, τα βρέφη, τα μικρά παιδιά και οι έγκυες, τα αυγά και τα πιάτα με αυγά θα πρέπει πάντα να μαγειρεύονται σχολαστικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποθαρρύνει την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν ωμά ή μη καλά μαγειρεμένα αυγά, όπως η μαγιονέζα, η σάλτσα ολαντέζ, το παγωτό ή κάποια γλυκά, όπως η μους, εδικά εάν παρασκευάζονται σπίτι από μη παστεριωμένα αυγά.

