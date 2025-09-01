Συναγερμός στις ΗΠΑ: Nέα έκρηξη σαλμονέλας από αυγά, δεκάδες κρούσματα

Μια νέα έξαρση σαλμονέλας που συνδέεται με αυγά έχει προκαλέσει 95 κρούσματα σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ: Πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε από τη σαλμονέλα.

Συνολικά 95 άνθρωποι έχουν νοσήσει σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ εν μέσω έξαρσης σαλμονέλας που συνδέεται με αυγά, την ώρα που οι ομοσπονδιακοί υγειονομικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για δεκαοχτώ νοσηλείες.

Σύμφωνα με τον FDA, η εταιρεία Country Eggs, από το Lucerne Valley της Καλιφόρνια, έχει εκδώσει ανάκληση για τα μεγάλα καφέ αυγά ελευθέρας βοσκής «sunshine yolks», καθώς και για τα «omega-3 golden yolks».

Τα ανακληθέντα αυγά πωλήθηκαν σε παντοπωλεία και παραδόθηκαν σε διανομείς υπηρεσιών εστίασης στην Καλιφόρνια και τη Νεβάδα μεταξύ 16 Ιουνίου και 9 Ιουλίου και έχουν ημερομηνίες λήξης μεταξύ 1ης Ιουλίου και 18ης Σεπτεμβρίου. Τα ανακληθέντα κουτιά πωλήθηκαν επίσης με τις επωνυμίες Nagatoshi Produce, Misuho και Nijiya Markets.

Οι περισσότεροι από όσους έχουν αρρωστήσει μέχρι στιγμής - 73 από τους 95 - προέρχονται από την Καλιφόρνια, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (C.D.C.). Όμως, λοιμώξεις έχουν αναφερθεί σε 13 ακόμη πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Ουάσιγκτον, τη Μινεσότα, τη Νέα Υόρκη και την Πενσυλβάνια.

Ωστόσο, τα περιστατικά πιθανόν θα αυξηθούν, δήλωσε ο Matthew Moore, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα επιστήμης τροφίμων του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης Amherst. Πολλοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν στον γιατρό όταν παθαίνουν τροφική δηλητηρίαση, εξήγησε. Και όταν το κάνουν, δεν εξετάζονται απαραίτητα για το συγκεκριμένο βακτήριο. Αυτό πιθανότατα «είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου».

Σημειώνεται πως μόνο μία στις 30 λοιμώξεις από σαλμονέλα διαγιγνώσκεται, σύμφωνα με το C.D.C.

Μια πιθανώς σοβαρή λοίμωξη

Η σαλμονέλα είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτων που σχετίζονται με τροφική δηλητηρίαση στη χώρα και συνήθως προκαλεί διάρροια, πυρετό και στομαχικές κράμπες που ξεκινούν μέσα σε έξι ώρες έως έξι ημέρες από την κατάποση του βακτηρίου. Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν από μόνα τους μέσα σε τέσσερις έως επτά ημέρες.

Αν έχετε συμπτώματα σοβαρής λοίμωξης - όπως 39 πυρετό, διάρροια που διαρκεί πάνω από τρεις ημέρες χωρίς βελτίωση ή εμετούς σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορείτε να κρατήσετε υγρά - αναζητήστε ιατρική βοήθεια, αναφέρει το C.D.C.

Περικοπές ακόμη και στην καταγραφή λοιμώξεων που μεταδίδονται μέσω τροφής

Αυτή η έξαρση ακολουθεί μια άλλη επιδημία σαλμονέλας φέτος που συνδέθηκε επίσης με αυγά και αρρώστησε 134 άτομα, εκ των οποίων τα 38 νοσηλεύθηκαν, ενώ ένα άτομο πέθανε.

Έρχεται επίσης μετά από πρόσφατες αναφορές ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υγείας περιόρισαν τις λειτουργίες σε ένα κυβερνητικό σύστημα που ονομάζεται Foodborne Diseases Active Surveillance Network, ή FoodNet, το οποίο παρακολουθεί λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω τροφής.

Το πρόγραμμα παρακολουθούσε λοιμώξεις που προκαλούνται από οκτώ διαφορετικά βακτήρια σε συμμετέχουσες περιοχές σε 10 πολιτείες. Τώρα, το FoodNet απαιτεί μόνο από τις πολιτειακές και ομοσπονδιακές υγειονομικές υπηρεσίες να παρακολουθούν δύο βακτήρια - τη σαλμονέλα και έναν τύπο E. coli.

«Είναι εξαιρετικά προβληματικό αν παρακολουθούνται μόνο δύο παθογόνα που μεταδίδονται μέσω τροφής», δήλωσε η Felicia Wu, καθηγήτρια ασφάλειας τροφίμων, τοξικολογίας και εκτίμησης κινδύνου στο Michigan State University.

Πώς να αποφύγετε τη σαλμονέλα

Ενώ οποιοσδήποτε μπορεί να μολυνθεί από σαλμονέλα, όσοι είναι κάτω των 5 ή άνω των 65 ετών διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας. Άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας, όπως καρδιοπάθειες ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτα.

Σημειώνεται πως δεν χρειάζεται να καταναλώσετε μεγάλη ποσότητα βακτηρίων για να αρρωστήσετε, όπως εξηγεί ο Dr. Moore. «Αρκούν μόνο λίγες μπουκιές. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να φάτε ολόκληρο αυγό.»

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τροφιμογενών λοιμώξεων, οι ειδικοί στη δημόσια υγεία συνιστούν τα ακόλουθα βασικά μέτρα ασφάλειας τροφίμων:

Μαγειρέψτε το φαγητό σας. Ωμό ή μισοψημένο κοτόπουλο, αυγά και κρέας όπως μοσχάρι και χοιρινό ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους για σαλμονέλα, γι’ αυτό μαγειρέψτε καλά το φαγητό σας (συμπεριλαμβανομένων των κρόκων αυγών) πριν το φάτε.

Αν μαγειρεύετε αυγά, βεβαιωθείτε ότι οι κρόκοι είναι σφιχτοί — όχι ρευστοί.

Τηρείτε καλή υγιεινή. Πλένετε τα χέρια σας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το χειρισμό ωμών αυγών ή κρέατος. Είναι επίσης σημαντικό να πλένετε όλες τις επιφάνειες - ξύλα κοπής, μαχαίρια και πάγκους - που έχουν έρθει σε επαφή με το ωμό φαγητό με ζεστό σαπουνόνερο.

Αποθηκεύστε σωστά τα τρόφιμα. Η σαλμονέλα πολλαπλασιάζεται πιο γρήγορα σε θερμότερες συνθήκες, οπότε προσπαθήστε να βάζετε στο ψυγείο αυγά, κρέας και άλλα ευπαθή τρόφιμα αμέσως μετά τα ψώνια. Το C.D.C. συνιστά να μπαίνουν στο ψυγείο όλα τα ευπαθή τρόφιμα μέσα σε δύο ώρες, ή μέσα σε μία ώρα αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Αν σκοπεύετε να μαγειρέψετε κοτόπουλο που έχει καταψυχθεί, αποψύξτε το στο ψυγείο και όχι στον πάγκο.

Σκεφτείτε τα παστεριωμένα αυγά.

Πηγή: New York Times