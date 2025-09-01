Games
Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε φυσικά με τροφές που εγκρίνουν οι ειδικοί

pexels/Ella Olsson pexels/Ella Olsson
Οι φυσικοί τρόποι για μείωση της χοληστερίνης.

Αν ακούτε τη λέξη «χοληστερίνη» και αμέσως σας έρχεται στο μυαλό κάτι… κακό, δεν έχετε άδικο.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), περισσότεροι από 86 εκατομμύρια Αμερικανοί ενήλικες έχουν υψηλή χοληστερίνη – έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό.

«Η υψηλή χοληστερόλη είναι βασικός εχθρός της καρδιάς και της κυκλοφορίας», τονίζει ο επεμβατικός καρδιολόγος Omar Ali, MD, FACC. Αν, λοιπόν, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να τη ρίξετε φυσικά, η απάντηση είναι: με σωστή διατροφή και άσκηση.

Γιατί η χοληστερόλη δεν είναι πάντα «κακή»

Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία που παράγεται φυσικά από το συκώτι και παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ορμονών και χολής. Ωστόσο, όταν οι τιμές της ξεπερνούν τα φυσιολογικά όρια, μπορεί να δημιουργηθεί πλάκα στις αρτηρίες και να εμποδιστεί η ροή του αίματος.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι:

LDL: η «κακή» χοληστερόλη που φράζει τις αρτηρίες.

HDL: η «καλή» χοληστερόλη που τις καθαρίζει.

Ιδανικά, η LDL πρέπει να είναι κάτω από 100 mg/dL και η HDL πάνω από 50 mg/dL για τις γυναίκες (40 mg/dL για τους άνδρες).

Φυσικοί τρόποι μείωσης της χοληστερόλης

Οι ειδικοί, όπως η Jennifer Haythe, MD, καρδιολόγος στο Πανεπιστήμιο Columbia, συμφωνούν: πριν καταφύγετε σε φάρμακα, ξεκινήστε με αλλαγές στον τρόπο ζωής σας. Λίγη περισσότερη άσκηση –έστω 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα– και μερικές έξυπνες αλλαγές στη διατροφή μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Και ποιες είναι οι τροφές που βοηθούν;

Δημητριακά ολικής άλεσης: Η βρώμη και το καστανό ρύζι «παγιδεύουν» τη χοληστερόλη και τη διώχνουν από το σώμα.

Λιπαρά ψάρια: Σολομός, σκουμπρί και τόνος δύο φορές την εβδομάδα χαρίζουν πολύτιμα ωμέγα-3.

Ξηροί καρποί: Καρύδια και αμύγδαλα μειώνουν την LDL, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα.

Πράσινο τσάι: Οι κατεχίνες του εμποδίζουν την απορρόφηση της χοληστερόλης.

Όσπρια: Φασόλια και φακές, γεμάτα φυτικές ίνες, δρουν σαν φυσικό «καθαριστικό».

Σπόροι chia και λιναριού: Μικροί αλλά θαυματουργοί, προσφέρουν φυτικές ίνες και φυτικά ωμέγα-3.

Μαύρη σοκολάτα (70%+): Ναι, επιτρέπεται! Βοηθά στην αύξηση της HDL.

Φρούτα και λαχανικά: Φράουλες, μήλα, ντομάτες, αβοκάντο και λαχανάκια Βρυξελλών έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική και υποχοληστερολαιμική δράση.

Κρασί (με μέτρο!): Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί μπορεί να στηρίξει την καρδιαγγειακή υγεία.

