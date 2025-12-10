H No1 τροφή που βοηθά στη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς.

Η υγιής λειτουργία του θυρεοειδούς είναι κρίσιμη για τον μεταβολισμό, την πέψη και μια σειρά άλλων σωματικών διεργασιών. Πολλές είναι οι τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία του αδένα - ειδικά για άτομα που πάσχουν από υποθυρεοειδισμό ή υπερθυρεοειδισμό - ωστόσο μια είναι αυτή που προτείνουν οι ειδικοί ως τη Νο1.

Οι ειδικοί γενικά προτείνουν τροφές πλούσιες σε ιώδιο, σελήνιο, ψευδάργυρο, αντιοξειδωτικά και πρωτεΐνες καλής ποιότητας, επειδή αυτά τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν στη λειτουργία του θυρεοειδούς, μετατρέπουν την Τ4 [την κύρια ορμόνη που παράγει ο θυρεοειδής] σε ενεργή Τ3 και μειώνουν τη φλεγμονή που μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Prevetion, κορυφαία τροφή για τη βέλτιστη υγεία του θυρεοειδούς είναι τα καρύδια Βραζιλίας.

«Τα καρύδια Βραζιλίας είναι μια εξαιρετική πηγή σεληνίου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή της Τ4 σε Τ3», δήλωσε στο Prevention η Victoria Finn, MD, ενδοκρινολόγος από το Μανχάταν.

«Υποστηρίζουν επίσης την παραγωγή γλουταθειόνης, μειώνοντας τη φλεγμονή του θυρεοειδούς, ειδικά στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto». Πόσο σημαντικό είναι το σελήνιο; Σύμφωνα με έρευνα στο Frontiers in Endocrinology, η έλλειψη σεληνίου μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων τύπων παθήσεων του θυρεοειδούς, ενώ η επαρκής πρόσληψη σεληνίου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων και να βελτιώσει τη δομή του θυρεοειδούς σε άτομα με θυρεοειδίτιδα Hashimoto (την αυτοάνοση μορφή υποθυρεοειδισμού).

Αρκούν 1-2 καρύδια Βραζιλίας την ημέρα για να λάβετε τη συνιστώμενη ημερησία πρόσληψη σεληνίου.

