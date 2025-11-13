Διατροφικά μυστικά για να παραμείνετε γεμάτοι ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων.

Η νηστεία των Χριστουγέννων, που ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 24 Δεκεμβρίου, αποτελεί μια περίοδο πνευματικής προετοιμασίας αλλά και ευκαιρία για ανανέωση του οργανισμού μέσα από μια πιο ελαφριά, φυτική διατροφή. Ωστόσο, η αποχή από το κρέας και τα ζωικά προϊόντα μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη πρωτεΐνης, εάν δεν γίνει σωστός συνδυασμός τροφών.

Ας δούμε πώς μπορoύμε να διασφαλίσουμε την επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης χωρίς να στερηθούμε τη γεύση και την ενέργεια.

Οι βασικές πηγές πρωτεΐνης κατά τη νηστεία

Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του μυϊκού ιστού, τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού και τη σύνθεση ενζύμων και ορμονών. Κατά τη διάρκεια της νηστείας, καλές πηγές πρωτεΐνης είναι:

Ψάρια (τις ημέρες που επιτρέπονται) και θαλασσινά

Όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια)

Μανιτάρια

Ξηροί καρποί και σπόροι (αμύγδαλα, καρύδια, σουσάμι, λιναρόσπορος)

Προϊόντα σόγιας

Τα θαλασσινά αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και υποκαθιστούν το κρέας, προσφέροντας παράλληλα βιταμίνη Β12, που απουσιάζει από τα φυτικά τρόφιμα. Ωστόσο, χρειάζεται μέτρο στην κατανάλωσή τους λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο.

Έξυπνοι συνδυασμοί νηστίσιμων τροφών για πλήρη πρωτεΐνη

Κατά τη νηστεία, τα φυτικά τρόφιμα δεν περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Ωστόσο, ο σωστός συνδυασμός διαφορετικών πηγών μπορεί να προσφέρει πλήρη πρωτεΐνη, όπως αυτή του κρέατος ή των γαλακτοκομικών. Οι καλύτεροι συνδυασμοί είναι:

Όσπρια + δημητριακά

π.χ. φασόλια, φακές ή ρεβίθια με ρύζι ή πλιγούρι

Δημητριακά ολικής αλέσεως + ξηροί καρποί

π.χ. βρώμη με καρύδια ή ταχίνι

Όσπρια + ξηροί καρποί

π.χ. φακές ή ρεβίθια με καρύδια ή αμύγδαλα

Ρύζι + μανιτάρια ή θαλασσινά

ένας εξαιρετικός συνδυασμός για πλήρες γεύμα

Η κατανάλωση φυτικών πρωτεϊνών πρέπει να γίνεται με ποικιλία και μέτρο. Αν και τροφές όπως το ταχίνι, οι ξηροί καρποί και το ελαιόλαδο είναι πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία, περιέχουν και πολλές θερμίδες. Η υπερκατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε θερμιδικό πλεόνασμα και αύξηση βάρους, ακόμη κι αν τα τρόφιμα είναι νηστίσιμα.

Extra tip: Ενισχύστε τον σίδηρο και το ασβέστιο

Επειδή η νηστεία μειώνει την πρόσληψη ζωικού σιδήρου και ασβεστίου, συνδυάστε:

όσπρια και πράσινα λαχανικά με βιταμίνη C (π.χ. πιπεριές, ντομάτες, πορτοκάλια) για καλύτερη απορρόφηση σιδήρου,

σουσάμι, αμύγδαλα και εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα για επάρκεια ασβεστίου.