Η νηστεία των Χριστουγέννων 2025 είναι η δεύτερη μεγαλύτερη του έτους μετά την Σαρακοστή, όλες οι λεπτομέρειες.

Τα σχολεία ξεκίνησαν και πλέον το καλοκαίρι φαντάζει μια ανάμνηση με το μυαλό σιγά σιγά να κάνει σκέψεις για τα Χριστούγεννα 2025. Έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες αναφορές για την αντίστροφη μέτρηση της έλευσης της πιο γιορτινής εποχής του χρόνου. Η έλευση των Χριστουγέννων παραδοσιακά συνοδεύεται και από την καθιερωμένη νηστεία γνωστή και ως «σαρανταήμερο». Μπορεί ως προς την διάρκειά της η νηστεία αυτή να προσομοιάζει με την Σαρακοστή όμως δεν είναι τόσο αυστηρή. Ημερολογιακά ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου που φέτος «πέφτει» Σάββατο και ολοκληρώνεται παραδοδιακά παραμονές Χριστουγέννων ήτοι στις 24 Δεκεμβρίου που φέτος «πέφτει» Τετάρτη.

Τι τρώμε και τι όχι στη νηστεία των Χριστουγέννων 2025

Κατά τη διάρκειά της, δεν καταλύεται το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά. Αντίθετα, για τις πρώτες 33 ημέρες της (που συμβολίζουν τα χρόνια της ζωής του Ιησού Χριστού), δηλαδή μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, έχουμε κατάλυση ιχθύος όλες τις μέρες, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.

Το ψάρι επίσης καταλύεται στη γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου) οποιαδήποτε ημέρα κι αν πέσει.

Από τις 18 έως τις 23 Δεκεμβρίου έχουμε κατάλυση οίνου και ελαίου, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Την τελευταία ημέρα της νηστείας (24η Δεκεμβρίου), παραμονή Χριστουγέννων, τηρείται αυστηρή νηστεία, εκτός κι αν πέσει Σαββατοκύριακο, οπότε έχουμε κατάλυση οίνου και ελαίου.

Όπως επισημαίνει η Εκκλησία η νηστεία δεν αφορά μόνο τις τροφές αλλά και την πνευματική προετοιμασία για τη Γέννηση του Χριστού. Οι Πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ότι χρειάζεται «νηστεία και της ψυχής», δηλαδή αποχή από κακία, θυμό, ψέμα και αδικία. Έτσι, το σαρανταήμερο λειτουργεί ως μια πορεία καθαρισμού και ανανέωσης που οδηγεί στη μεγάλη δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων.