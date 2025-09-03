Το ψάρι «πρωταθλητής» στην πρωτεΐνη

Ο τόνος είναι ένα ψάρι που τα συνδυάζει όλα καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και χαμηλά λιπαρά.

Τα θαλασσινά και τα ψάρια είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας που σημαίνει ότι περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Μια μερίδα 90 γρ από τα περισσότερα ψάρια ή οστρακοειδή παρέχει περίπου το ένα τρίτο της μέσης ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας πρωτεΐνης.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι τα ψάρια δεν γίνεται να αποκαταστήσουν πλήρως τις πρωτεΐνες που μας δίνει το κρέας, ωστόσο έχουν άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως τις λιποδιαλυτές βιταμίνες Α και D, τα μέταλλα (ιώδιο, ασβέστιο και φώσφορος) και κυρίως τα Ω-3 λιπαρά οξέα, που είναι πολύτιμα για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Επίσης, δεν έχουν τόσες θερμίδες όσο το κρέας και μπορούν να καταναλωθούν από άτομα που έχουν θέμα με τη χοληστερόλη και το καρδιαγγειακό τους σύστημα.

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την αναδόμηση των μυών, συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού και στη διαχείριση του βάρους. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη για έναν μέσο ενήλικα είναι 0,8–1 γραμμάριο πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους, ενώ οι αθλούμενοι χρειάζονται περισσότερο.

Ο τόνος, απόλυτος πρωταθλητής στη μάχη της πρωτεΐνης

Αν ψάχνετε για ένα ψάρι πλούσιο σε πρωτεΐνη και φτωχό σε θερμίδες, ο τόνος είναι ο απόλυτος πρωταθλητής!

Πρωτεΐνη: 25 γρ. ανά 85 γρ.

Θερμίδες: 120

Λιπαρά: 1 γρ.

Ο τόνος δεν είναι μόνο πλούσιος σε πρωτεΐνη, αλλά και σε σελήνιο, βιταμίνη B3 (νιασίνη) και B6, θρεπτικά στοιχεία που συμβάλλουν στην ενέργεια, την υγεία του νευρικού συστήματος και την προστασία των κυττάρων από οξειδωτική βλάβη. Είναι μια ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ενισχύσουν τη μυϊκή τους ανάπτυξη, να νιώθουν χορτάτοι και να διατηρήσουν ένα ισορροπημένο βάρος, χωρίς περιττά λιπαρά. Παράλληλα είναι χαμηλός σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη, καθιστώντας τον ιδανικό για άτομα με δυσλιπιδαιμίες. Επιπλέον, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, παρέχει λίγες θερμίδες: 100 γρ. τόνου σε νερό αποδίδουν λιγότερες από 130 θερμίδες.υ

Τα λιπαρά του τόνου ανήκουν στα ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως το EPA και το DHA, τα οποία είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο και πρέπει να προσλαμβάνονται από τη διατροφή. Τόσο ο φρέσκος τόνος όσο και ο τόνος σε κονσέρβα είναι καλές πηγές αυτών των ω-3 λιπαρών.

Ποιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στην κατανάλωση τόνου

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο καθώς είναι πλούσιος σε φώσφορο και κάλιο, που απεκκρίνονται μέσω των νεφρώνΟι τόνοι σε κονσέρβα περιέχουν νάτριο, που μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να μειώσει την αποτελεσματικότητα αντιυπερτασικών φαρμάκων για αυτό πρέπει να καταναλώνεται με προσοχή από τα άτομα με υπέρταση.