7 σημάδια ότι δεν παίρνετε αρκετή πρωτεΐνη, σύμφωνα με διαιτολόγους

Γκρινιάζετε, πονάτε ή αρρωσταίνετε συχνά; Ίσως να χρειάζεστε περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή σας.

Η λήψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών συχνά μοιάζει με το να προσπαθείτε να ισορροπήσετε μια τραμπάλα: όταν η μία πλευρά είναι σταθερή, η άλλη χάνει ισορροπία. Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί καλύπτουν τις βασικές ημερήσιες ανάγκες τους, αυτό δεν σημαίνει ότι λαμβάνουν αρκετή υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη για το επίπεδο δραστηριότητάς τους ή για τις ατομικές ανάγκες υγείας τους.

Το καλό είναι ότι το σώμα μας συχνά στέλνει σημάδια όταν η πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ανεπαρκής, αν και δεν είναι πάντα προφανή. Ακολουθούν τα πιο συνηθισμένα σημάδια σύμφωνα με διαιτολόγους:

1. Πεινάτε Συνεχώς

Νιώθετε ότι ποτέ δεν χορταίνετε; Η πρωτεΐνη βοηθά στη ρύθμιση των ορμονών που ελέγχουν την όρεξη. Χωρίς αρκετή πρωτεΐνη, η πείνα μπορεί να σας κυνηγά ακόμα και μετά τα γεύματα, ενώ η πρόσληψή της μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση μυϊκής μάζας και τον έλεγχο της όρεξης.

2. Αρρωσταίνετε Συχνά

Η ανεπαρκής πρωτεΐνη επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα αμινοξέα που προέρχονται από την πρωτεΐνη χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αντισωμάτων και ανοσοκυττάρων. Χωρίς αυτά, η άμυνα του οργανισμού μειώνεται, καθιστώντας σας πιο ευάλωτους σε λοιμώξεις.

3. Μυϊκός Πόνος ή Αδυναμία

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση των μυών. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει συνεχή μυϊκό πόνο, ακόμη και χωρίς έντονη άσκηση, καθώς το σώμα διασπά μυϊκό ιστό για να καλύψει τις ανάγκες του.

4. Δεν Πετυχαίνετε τους Στόχους Φυσικής Κατάστασης

Εάν γυμνάζεστε συστηματικά αλλά δεν βλέπετε βελτίωση στη δύναμη ή τη μυϊκή μάζα, η ανεπαρκής πρωτεΐνη μπορεί να είναι η αιτία. Το σώμα ενδέχεται να χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη για ενέργεια αντί για μυϊκή ανάπτυξη.

5. Αργή Ανάρρωση

Μετά από τραυματισμό, χειρουργείο ή απλές γρατζουνιές, οι ανάγκες σε πρωτεΐνη αυξάνονται. Χωρίς αρκετή πρωτεΐνη, η επούλωση των ιστών επιβραδύνεται.

6. Μαλλιά, Δέρμα και Νύχια σε Κακή Κατάσταση

Η πρωτεΐνη είναι βασικό συστατικό για τα μαλλιά, τα νύχια και το δέρμα. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει αραίωση μαλλιών, εύθραυστα νύχια και χαλάρωση του δέρματος.

7. Κακή Διάθεση

Η πρωτεΐνη επηρεάζει τη διάθεση μέσω της σεροτονίνης και της σταθερότητας του σακχάρου στο αίμα. Ανεπαρκής πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει γκρίνια, αίσθημα κόπωσης ή κακή διάθεση.

Πηγή: eatingwell