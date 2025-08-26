Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Πρωτεΐνη πριν ή μετά την προπόνηση; Η καλύτερη ώρα για να χτίσετε μυς

pexels The Lazy Artist Galler pexels The Lazy Artist Galler
Η προπόνηση δύναμης λειτουργεί με το να διασπά τους σκελετικούς μύες μας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι σημαντική. Η πρωτεΐνη υποστηρίζει την ανάπτυξη των μυών, διατηρεί το αίσθημα κορεσμού, βοηθά στη διαχείριση του βάρους και στηρίζει ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα.

Η κατανάλωση πρωτεΐνης γίνεται ακόμη πιο σημαντική όταν ασκείστε με ασκήσεις δύναμης. Ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο δραστηριότητάς σας, χρειάζεστε να καταναλώνετε ένα συγκεκριμένο αριθμό γραμμαρίων πρωτεΐνης την ημέρα.

Ενώ είναι εύκολο να επικεντρωθεί κανείς στην επίτευξη αυτού του συνολικού αριθμού γραμμαρίων, η ώρα της ημέρας που καταναλώνετε την πρωτεΐνη έχει επίσης σημασία.

Η TODAY.com είχε μιλήσει προηγουμένως με τον Dr. Ian Smith, ιατρό, ειδικό φυσικής κατάστασης και συγγραφέα του βιβλίου «Eat Your Age», σχετικά με στρατηγικές για να δείτε ταχύτερα αποτελέσματα από την προπόνηση δύναμης. Εδώ, ο Smith μοιράζεται το καλύτερο χρονικό παράθυρο μέσα στην ημέρα για να καταναλώσετε πρωτεΐνη, ώστε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη των μυών.

Διατροφικό Tip της Ημέρας

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης για υγιείς ενήλικες που ασκούνται τακτικά είναι περίπου 0,7-1 γραμμάριο πρωτεΐνης ανά λίβρα σωματικού βάρους, λέει ο Smith στην TODAY.com. Αν κάποιος ζυγίζει 150 λίβρες, αυτό ισοδυναμεί με 105–150 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα.

Γενικά, πρέπει να κατανέμετε την πρωτεΐνη σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά υπάρχει ένα χρονικό παράθυρο κατά το οποίο πρέπει να καταναλώσετε πρωτεΐνη αν θέλετε να αυξήσετε τους μυς και να δείτε ταχύτερα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον Smith.

«Αν κάνετε προπόνηση δύναμης, θέλετε να καταναλώσετε τουλάχιστον το 30% αυτής της πρωτεΐνης μέσα σε μία ώρα μετά την προπόνηση», λέει ο Smith. Η υπόλοιπη ποσότητα πρέπει να κατανεμηθεί στα υπόλοιπα γεύματα ή σνακ της ημέρας.

Αν δεν μπορείτε να φάτε ή να πιείτε αυτή την πρωτεΐνη μέσα σε μία ώρα μετά την προπόνηση, προσπαθήστε να το κάνετε το συντομότερο δυνατό ή μέσα σε περίπου δύο ώρες.

Γιατί Έχει Σημασία

Η προπόνηση δύναμης λειτουργεί με το να διασπά τους σκελετικούς μύες μας, προκαλώντας μικροσκοπικά σχισίματα στις ίνες. Καθώς αναρρώνουμε μετά την άσκηση, το σώμα επισκευάζει και ξαναχτίζει αυτές τις μυϊκές ίνες, γεγονός που προκαλεί αύξηση του μεγέθους και της δύναμης των μυών.

Ωστόσο, η μυϊκή ανάπτυξη δεν γίνεται μέσα σε μία νύχτα. Είναι μια σταδιακή διαδικασία που απαιτεί συνεπή ρουτίνα προπόνησης δύναμης, καθώς και καθημερινή κατανάλωση επαρκούς ποσοτήτων υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης, λέει ο Smith.

Η πρωτεΐνη αποτελείται από αμινοξέα, τα οποία είναι τα «δομικά στοιχεία» των μυϊκών ιστών, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Η κατανάλωση πρωτεΐνης λίγο μετά την προπόνηση είναι σημαντική γιατί παρέχει στο σώμα αυτά τα αμινοξέα αμέσως μετά τη διάσπαση των μυών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη και στην επισκευή των κατεστραμμένων ιστών, προωθώντας μεγαλύτερη ανάπτυξη των μυών, σημειώνει ο Smith.

Αν δεν μπορείτε να καταναλώσετε το 30% της πρωτεΐνης σας μέσα σε αυτό το παράθυρο μιας ώρας μετά την άσκηση, μην ανησυχείτε. Έρευνες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση έστω κάποιας πρωτεΐνης μέσα σε λίγες ώρες μετά την προπόνηση μπορεί ακόμη να προωθήσει τη μυϊκή ανάπτυξη.

Πώς να Ξεκινήσετε

Αν ο στόχος σας για ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης είναι 100 γραμμάρια, για παράδειγμα, θα πρέπει να καταναλώσετε ένα γεύμα ή σνακ με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα σε μία ώρα μετά την προπόνηση. Τα υπόλοιπα 70 γραμμάρια μπορούν να κατανεμηθούν σε πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο.

Η σύσταση του Smith είναι να παίρνετε όσο το δυνατόν περισσότερη πρωτεΐνη από ολόκληρα, ανεπεξέργαστα τρόφιμα. Τα καλύτερα τρόφιμα για κατανάλωση κατά την προπόνηση δύναμης περιλαμβάνουν φασόλια, φακές, κοτόπουλο, ψάρι, αυγά, ξηρούς καρπούς, τόφου και ελληνικό γιαούρτι.

Αν δεν μπορείτε να φάτε μετά την άσκηση ή δεν έχετε χρόνο, τα πρωτεϊνούχα ροφήματα είναι ένας βολικός τρόπος να καλύψετε τις ανάγκες σας.

Είτε πρόκειται για πρωτεΐνη ορού γάλακτος, φυτική πρωτεΐνη ή ακόμα και διαυγή πρωτεΐνη, όλα μπορούν να συμπληρώσουν τη διατροφή σας και να παρέχουν γρήγορα στο σώμα σας την πρωτεΐνη που χρειάζεται μετά την προπόνηση.

Είναι επίσης σημαντικό να καταναλώνετε αρκετά υγιή λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες, που θρέφουν το σώμα και παρέχουν ενέργεια για την επόμενη προπόνηση.

Η σειρά «Expert Tip of the Day» της TODAY επικεντρώνεται σε απλές στρατηγικές που κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, διαφορετικοί ειδικοί μοιράζονται τις καλύτερες συμβουλές τους για διατροφή, φυσική κατάσταση, υγεία της καρδιάς, ψυχική ευεξία και πολλά άλλα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Ο Έλληνας πρέσβης που λατρεύει τα γιουβαρλάκια

Ο Έλληνας πρέσβης που λατρεύει τα γιουβαρλάκια

Life
Η καλύτερη πρωτεΐνη για τη δυσκοιλιότητα

Η καλύτερη πρωτεΐνη για τη δυσκοιλιότητα

Υγεία
7 σημάδια ότι δεν παίρνετε αρκετή πρωτεΐνη, σύμφωνα με διαιτολόγους

7 σημάδια ότι δεν παίρνετε αρκετή πρωτεΐνη, σύμφωνα με διαιτολόγους

Υγεία
Πόση πρωτεΐνη χρειάζομαι την ημέρα;

Πόση πρωτεΐνη χρειάζομαι την ημέρα;

Υγεία

NETWORK

Πώς επηρεάζει την όραση το διάβασμα στο σκοτάδι

Πώς επηρεάζει την όραση το διάβασμα στο σκοτάδι

healthstat.gr
Στην Κοπεγχάγη ο Γ. Μανιάτης για τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ένωσης

Στην Κοπεγχάγη ο Γ. Μανιάτης για τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ένωσης

ienergeia.gr
Με νέους δασμούς χώρες που κάνουν «διακρίσεις» σε βάρος αμερικανικών εταιρειών απειλεί ο Τραμπ

Με νέους δασμούς χώρες που κάνουν «διακρίσεις» σε βάρος αμερικανικών εταιρειών απειλεί ο Τραμπ

ienergeia.gr
Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Αθήνα και Δράμα

Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Αθήνα και Δράμα

ienergeia.gr
Συναισθηματική κακοποίηση από τον σύντροφο – Τα 4 κρυφά σημάδια

Συναισθηματική κακοποίηση από τον σύντροφο – Τα 4 κρυφά σημάδια

healthstat.gr
Χανιά: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αρδευτικού Δικτύου στον Δήμο Αποκορώνου

Χανιά: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αρδευτικού Δικτύου στον Δήμο Αποκορώνου

ienergeia.gr
Θυλακική Υπερκεράτωση ή «δέρμα κοτόπουλου» - Ποιες κρέμες το αντιμετωπίζουν

Θυλακική Υπερκεράτωση ή «δέρμα κοτόπουλου» - Ποιες κρέμες το αντιμετωπίζουν

healthstat.gr
Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

healthstat.gr