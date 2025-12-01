H κατολίσθηση «παρέσυρε και βύθισε» δύο επιβατηγά σκάφη, που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι Ιπαρία οτυ Περού.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 ακόμα αγνοούνται, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε μια παραποτάμια πόλη στο δάσος του Αμαζονίου, στο κέντρο του Περού.

Το πρακτορείο ειδήσεων Andina επικαλούμενο την αστυνομία μετέδωσε πως η κατολίσθηση «παρέσυρε και βύθισε» δύο επιβατηγά σκάφη, που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι Ιπαρία.

Υπάρχουν «12 νεκροί, 30 αγνοούμενοι» και άλλοι έξι τραυματίες, από αυτό το «τραγικό δυστύχημα», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ενώ διευκρίνισε πως μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται «γιατροί και εκπαιδευτικοί». Άλλα διεθνή Μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50 αγνοούμενους.

Το εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα «εξαιτίας της διάβρωσης της όχθης» του ποταμού. «Ζητήθηκε η συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», διευκρίνισε ο οργανισμός και πρόσθεσε πως υπάρχουν «αγνοούμενοι, νεκροί και τραυματίες», χωρίς να παράσχει αρχικά έναν ακριβή απολογισμό.

Τα δύο πλεούμενα ήταν αγκυροβολημένα, όταν έγινε η κατολίσθηση. Στο ένα δεν υπήρχε κανένας επιβάτης, ενώ στο άλλο επέβαιναν «περίπου 50 άνθρωποι», είπε το εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης ενώ μεταξύ των θυμάτων ήταν τρία παιδιά.

