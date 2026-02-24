Από τη συντριβή του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα.

Ένα μικρό σκυλάκι είναι ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Περού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ανάμεσα τους και 7 ανήλικοι.

Ο σκύλος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης δίπλα στον νεκρό ιδιοκτήτη του, τον αντισμήναρχο Χαβιέρ Νόλε, ο οποίος επέβαινε στο ελικόπτερο μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του.

Το ελικόπτερο, ένα Mil Mi-17 ρωσικής κατασκευής, είχε απογειωθεί την Κυριακή από το Πίσκο, στην περιοχή Ίκα. Τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν κοντά στην κοινότητα Τσάλα, στην περιοχή Αρεκίπα, σε απόσταση άνω των 300 χλμ από το σημείο απογείωσης.

{https://x.com/TimesAssociates/status/2026187609253515730}

Το ελικόπτερο χρησιμοποιείτο τις τελευταίες ημέρες για επιχειρήσεις διάσωσης από τις πλημμύρες, τις οποίες προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή Αρεκίπα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πολεμική αεροπορία του Περού διέταξε την έναρξη έρευνας για να καθοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

{https://x.com/Top_Disaster/status/2026078931628241087}

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ