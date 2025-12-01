«Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει σημαντικά κενά δυνατοτήτων».

Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), ανακοίνωσε το γραφείο του Μαρκ Κάρνεϊ, επισημαίνοντας πως αυτή η εξέλιξη θα δώσει σε καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει σημαντικά κενά δυνατοτήτων, θα διευρύνει τις αγορές για τους καναδούς προμηθευτές και θα προσελκύσει στον Καναδά ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό», αναφέρει η ανακοίνωση του Καναδού πρωθυπουργού.

Η ΕΕ δημιούργησε το SAFE- το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, για προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού- στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας έως το 2030, εν μέσω ανησυχίας για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση και αμφιβολιών αναφορικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις για την ασφάλεια της ηπείρου.

