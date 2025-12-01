Μετά τις αμφιβολίες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ «για προληπτικούς λόγους» τον Οκτώβριο, δείχνει πως είναι σε «εξαιρετική» κατάσταση, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το καρδιαγγειακό σύστημα του Αμερικανού προέδρου είναι σε «άριστη κατάσταση», σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού του που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος. Οι απεικονίσεις της κοιλιακής χώρας ήταν επίσης «απολύτως φυσιολογικές» καθώς «όλα τα σημαντικά όργανα δείχνουν υγιή», αναφέρει ακόμα ο γιατρός Σον Μπαρμπαμπέλα. Δεν υπήρχε κάποια ένδειξη αρτηριακής στένωσης, ούτε φλεγμονής ή θρόμβων, σημειώνει.

Η αποκάλυψη του Τραμπ ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία- εξέταση που δεν συνηθίζεται στο πλαίσιο του τσεκ απ- προκάλεσε αμφιβολίες για την υγεία του 79χρονου ηγέτη των ΗΠΑ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σημείωσε πως άνδρες στην ηλικία του Τραμπ ωφελούνται από τέτοιες εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP