Νέος εξοπλισμός και δράσεις ευεξίας προβλέπει το πρόγραμμα «Εμπνέομαι – Αθλούμαι – ΕυΖώ» για την αθλητική κουλτούρα των μαθητών.

Περισσότερα από 4.450 σχολεία σε όλη τη χώρα πρόκειται να αναβαθμίσουν τις αθλητικές τους υποδομές, μέσα από το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Εμπνέομαι – Αθλούμαι – ΕυΖώ». Με απόφαση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, χιλιάδες μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.

Ο νέος εξοπλισμός περιλαμβάνει μπασκέτες, τέρματα, μπάλες τεσσάρων αθλημάτων, φιλέ βόλεϊ, υλικά αποθήκευσης, καθώς και ειδικό εξοπλισμό κινητικότητας και ευεξίας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους μαθητές με κινητικές δυσκολίες, με υλικό για Boccia, Goalball και Soft Bowling, εξασφαλίζοντας ισότιμη συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή.

Για 50 σχολεία με κλειστό γυμναστήριο προβλέπεται ενισχυμένο πακέτο εξοπλισμού ενδυνάμωσης, ομαδικής άσκησης και κινητικότητας.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τις σχολικές δομές, τα παιδαγωγικά εργαλεία και την καθημερινότητα των μαθητών, προσφέροντας πρόσβαση σε ποιοτική άθληση, υγιεινές συνήθειες και δράσεις ευεξίας.

Η Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι το πρόγραμμα «αγκαλιάζει πραγματικά τις ζωές των μαθητών», δίνοντας έμφαση στην ψυχική και σωματική ευεξία, στην υγιεινή ζωή και στην χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή. «Κάθε παιδί αξίζει ίσες ευκαιρίες», τόνισε, επισημαίνοντας τη σημασία της προσβασιμότητας για μαθητές με κινητικές δυσκολίες.