«Βουλιάζουν» στα κενά οι περισσότερες τάξεις Πρωτοβάθμιας στην Αττική, «η χειρότερη σχολική χρονιά» λένε οι γονείς.

Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται πολλά σχολεία της Αττικής, καθώς τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν μεγάλα, παρά την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών. Σύμφωνα με στοιχεία συλλόγων γονέων και εκπαιδευτικών, εκατοντάδες τμήματα λειτουργούν με ελλείψεις, ενώ άλλες δομές, όπως τα ολοήμερα σχολεία και η Ειδική Αγωγή, υπολειτουργούν.

Οι αριθμοί που καταγράφονται σε όλες τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής δείχνουν ότι η κάλυψη απέχει πολύ από το να θεωρηθεί επαρκής. Σε αρκετές περιοχές, τα κενά υπολογίζονται σε εκατοντάδες, επηρεάζοντας την ομαλή λειτουργία των σχολείων και οδηγώντας σε συγχωνεύσεις τμημάτων ή περικοπές ωρών. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης δηλώνουν πως η διαδικασία κάλυψης των αναγκών συνεχίζεται, ωστόσο γονείς και εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για καθημερινές δυσλειτουργίες, χαμένες διδακτικές ώρες και μαθητές που δεν λαμβάνουν τη στήριξη που δικαιούνται. Παράλληλα, ιδιαίτερα οξυμένο παραμένει το ζήτημα της Παράλληλης Στήριξης και των τμημάτων ένταξης, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στη μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων και μουσικών/καλλιτεχνικών σχολείων.

Πρωταθλήτρια στα κενά αναδεικνύεται η Γ’ Αθήνας, όπου οι ελλείψεις φτάνουν τα 518, αριθμός που δημιουργεί τεράστια πίεση σε δημοτικά, νηπιαγωγεία και δομές ειδικής αγωγής της περιοχής. Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής τα νούμερα της υποστελέχωσης «ζαλίζουν» με την κατάσταση στα περισσότερα σχολεία της Αττικής να είναι έκρυθμη και τους μαθητές να «βουλιάζουν» στις εκαντοντάδες χιλιάδες χαμένες ώρες το μήνα. Ειδικότερα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα κενά στην Πρωτοβάθμια Α΄Αθήνας είναι 440, στην Πρωτοβάθμια Β’ Αθήνας 326, στην Ανατολική Αττική 217 και στην Πρωτοβάθμια Πειραιά 508.

Η εικόνα στα σχολεία παραμένει αποδιοργανωμένη, με τα περισσότερα τμήματα να λειτουργούν με προσωρινές λύσεις και η κάλυψη των κενών να έχει μετατραπεί σε μια διαρκή «αναμονή», με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να τονίζουν πως η λειτουργία γίνεται με όρους «έκτακτης ανάγκης». Την ίδια ώρα, οι συγχωνεύσεις τμημάτων, οι αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα και οι «αλχημείες» για να βγει το καθημερινό πρόγραμμα έχουν γίνει καθημερινότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debs43v7zqbd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Εξορθολογισμός είναι τα παιδιά μας να στερούνται δασκάλους»

«31 ημέρες απομένουν για τα Χριστούγεννα και ούτε ο Άγιος Βασίλης δε θα μπορέσει να βάλει τάξη στην απίστευτη αποδιοργάνωση και τη μιζέρια η οποία συνεχίζεται αν δεν επεκτείνεται σε εκατοντάδες σχολεία ολόκληρης της Αττικής. Και δεν μιλάμε για τις πραγματικές ανάγκες αλλά γι αυτές που «εντοπίζουν» οι Διευθυντές Εκπαίδευσης αφού «τρέξουν» τους αλγόριθμους της αμορφωσιάς και δώσουν «προφορικές εντολές» για να συμβούν οι πιο παλαβές και προκλητικές αλχημείες στις πλάτες των παιδιών μας πετώντας σχεδόν πάντα το «μπαλάκι» στα Σχολεία και τους Συλλόγους Διδασκόντων. Αυτό είναι το «είμαστε έτοιμοι» και το «όλα βαίνουν καλώς» της Υπουργού Παιδείας πριν αρχίσει βεβαίως να καθυβρίζει τους εκπαιδευτικούς και ειδικά τις δασκάλες των παιδιών μας που άκουσον-άκουσον … εγκυμονούν και γεννάνε! Αυτός είναι ο «εξορθολογισμός» τον οποίο υπερασπίστηκε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας στην διαμαρτυρία Ενώσεων Γονέων ενάντια στις συγχωνεύσεις! Αυτή είναι η «εξοικονόμηση πόρων» που επιδιώκουν ενώ δαπανούν δισεκατομμύρια για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων και τους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς οι οποίοι εντείνονται! Θα πίστευε κανείς πως το Υπουργείο Παιδείας κάπου, σε κάποιο σημείο θα έβαζε ένα «τέλος» έστω για φέτος σε όλα αυτά αλλά φαίνεται πως έχουν αποφασίσει πως τα σχολεία μπορούν να λειτουργούν μόνο με τα …ντουβάρια τους που κι αυτά σε αρκετές περιπτώσεις είναι ετοιμόρροπα» τονίζουν οι γονείς.

Γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν άμεσες λύσεις και επισημαίνουν ότι η κατάσταση πλήττει ευθέως τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Τα αιτήματα επικεντρώνονται στην άμεση κάλυψη όλων των κενών, στην ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και των υποστηρικτικών δομών, στην επαναφορά όλων των ολοήμερων τμημάτων και στην απόσυρση συγχωνεύσεων που έχουν αποδιοργανώσει σχολεία και μαθητές. Με τη χρονιά να προχωρά και τα κενά να επιμένουν, η εκπαιδευτική κοινότητα της Αττικής παραμένει σε έντονη ανησυχία για το πώς θα διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των μαθημάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decw426ppy09?integrationId=40599y14juihe6ly}