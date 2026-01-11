Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει ο ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα σε 5 δήμους της Αττικής.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (11/01), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΣΑΡΡΗ απο κάθετο: ΚΡΑΝΑΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΕΖΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΕΛΤΣΕΚΗ, ΖΑΚΟΥ, ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ, ΝΑΖΟΥ από 08:00 πμ έως 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΗΦΙΣΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΚΛΕΙΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΕΡΟΠΗΣ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΣΧΟΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΕΚΡΩΠΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΚΕΚΡΩΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ απο κάθετο: ΑΓΝΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΡΟΥΜΕΛΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΡΟΥΜΕΛΗΣ 19 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Σπάτων – Λούτσας

ΛΟΥΤΣΑ – ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΧΛΟΗΣ – ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΘΑΣΟΥ – – ΠΑΡΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ – ΑΙΓΙΝΗΣ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΝΙΚΗΤΑΡΑ – ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ΚΑΝΑΡΗ – ΜΙΑΟΥΛΗ – ΤΣΑΚΑΛΩΦ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ – ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΝΙΚΗΤΑΡΑ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ – ΤΣΑΚΑΛΩΦ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΧΛΟΗΣ – ΑΝΘΕΩΝ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΣΚΟΥΦΑ – ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ – ΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΠΕΥΚΩΝ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ από 08:00 πμ – 03:00 μμ.

Δήμος Ηλιουπόλεως

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΤΑΜΠΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Γαλατσίου

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΣΑΜΟΥΗΛ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΚΟΥΓΚΙΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από 08:00 πμ – 04:00 μμ.

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-ΡΟΥΜΕΛΗΣ-ΘΑΣΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΚΩΝ/ΛΕΩΣ-ΣΟΛΩΜΟΥ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ από 08:00 πμ – 04:00 μμ.