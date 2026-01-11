Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας θα φέρει η νέα ψυχρή εισβολή που έχει εισέλθει ήδη στη χώρα μας.

Η νέα αυτή πολική εισβολή θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα ωστόσο με τις τελευταίες προγνώσεις δεν πρόκειται τα επηρεαστεί από τις χιονοπτώσεις η Αττική.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρη Παπαϊωάννου χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Πίνδου και σε ημιορεινά και της δυτικής Μακεδονίας και της Ήπειρου. Χιονοπτώσεις από το βράδυ αναμένονται και σε πεδινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αλλά και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Όσον αφορά την Αττική, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου τόνισε πως θα σημειωθούν βροχές κυρίως στα δυτικά τμήματα το απόγευμα ενώ θα πέσουν και τα πρώτα χιόνια στα βουνά όπως στην Πάρνηθα, στον Κιθαιρώνα, ίσως και στην Πεντέλη από τα 800 μέτρα και πάνω.

Χιόνια αύριο θα πέσουν κυρίως στο Αιγαίο. Λήμνο, Σαμοθράκη, Σκύρο, Θάσο, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες, κυρίως σε Άνδρο και Τήνο αναμένεται να χιονίσει. Λιγότερα χιόνια σε Κεφαλονιά και Μεσσηνία ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται και στα ορεινά της Κρήτης.

Όσον αφορά την Αττική για αύριο, ο μετεωρολόγος του Action24 τόνισε πως ενδεχομένως χιονίσει και στα βόρεια προάστια αλλά τα φαινόμενα θα είναι μικρής διάρκειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dflij4nyl23d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος στο blog του εξηγεί γιατί ο επερχόμενος χιονιάς δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την Αθήνα.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ο χιονιάς της προσεχούς Δευτέρας (12/1) δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την Αθήνα είναι οι παρακάτω:

1) Δεν υπάρχει δυναμικό αίτιο (θετική μεταφορά στροβιλισμού). Η διαταραχή «Α» κινείται Ν-ΝΑ και δεν θα επηρεάσει την Αττική.

2) Με το πέρασμα της διαταραχής «Β», το επιφανειακό ρεύμα από τη κεντρική Μακεδονία και κατά μήκος των ακτών της Θεσσαλίας και του μεγαλύτερου μέρους της Α. Στερεάς θα γίνει Β-ΒΔ. Συναφές με αυτό είναι και το γεγονός ότι τις κρίσιμες ώρες το επιφανειακό χαμηλό σχηματίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Χίου και όχι στα Δωδεκάνησα.

3) Σχετική με τον παραπάνω λόγο είναι και η μη λειτουργία του μηχανισμού παραγωγής χιονιού υπό την επίδραση του Β. Αιγαίου, στον βαθμό που αυτό θα έφθανε στην Α. Στερεά. Αντ’ αυτού θα υπάρξει η σύγκλιση των ΒΔ με τους ΒΑ ανέμους που θα ξεκινήσει από την περιοχή Καβάλας - Θάσου και επεκτεινόμενη προς τα νότια θα επηρεάσει περιοχές της Εύβοιας. Η προαναφερθείσα ζώνη καθώς και τα ορεινά - ημιορεινά της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης θα δεχθούν τις πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις της Δευτέρας.

4) Πέρα από την έλλειψη υετού, προβληματικές θα ήταν και οι θερμοκρασίες για να φθάσει το χιόνι στα πεδινά της Αττικής.

Κατά τα άλλα:

Σήμερα (Σάββατο), έχουμε τον νου μας: (α) στις αξιόλογες βροχές και τις καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στη Δ. Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και της προέκτασής της ως τη Ν. Πελοπόννησο και (β) στους πολύ ισχυρούς δυτικών διευθύνσεων ανέμους.

Αύριο (Κυριακή): (α) η όποια επικινδυνότητα των καταιγίδων θα περιοριστεί στη ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και (β) με την αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας, θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις σε ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας καθώς και σε πεδινές περιοχές της ΒΑ Ελλάδας.