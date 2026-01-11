Έμμεσες αιχμές κατά του Δημήτρη Παπαδημούλη.

«Άντε να μαζευόμαστε» είναι η προτροπή του Νίκου Μπίστη προς όσους σκέφτονται συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, μεταξύ αυτών και του Αλέξη Τσίπρα με την Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να φύγει ο Μητσοτάκης. Εμμέσως δε πλην σαφώς «φωτογραφίζει» τον Δημήτρη Παπαδημούλη που κατέθεσε σχετική πρόταση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Αριστερά.

«Την ώρα που η Καρυστιανού με Φαραντούρηδες, Σαλμάδες, Νικολόπουλους, γερόντισσες και πρόγραμμα «αγαπάτε αλλήλους» θέλει να θολώσει τα νερά και να φτιάξει γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην προοδευτική παράταξη και την Δεξιά, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια της πολυδιάσπασης και της αμφισβήτησης του κεφαλαίου Τσίπρα", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΠΙΣΤΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

«Πολιτικός μιθριδατισμός

Δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψη σας αλλά η Κύπρος συγκλονίζεται από πρωτοφανές σκάνδαλο χρηματισμού on camera του πιο στενού πολιτικού και προσωπικού περιβάλλοντος του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Και αντί να σκύψει το κεφάλι επιρρίπτει την ευθύνη στους Τούρκους, τους Ρώσους τον υβριδικό πόλεμο που δέχεται η Κύπρος , την ώρα μάλιστα που με αυτή την έξοχη ηγεσία αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ. ( Τώρα βέβαια εδώ που τα λέμε αυτές οι επιδόσεις μπορεί να λειτουργούν υπέρ του σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις μέρες που ζούμε.) Λογικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ορμώμενος από το ελληνικό παράδειγμα σκέφτεται ότι « αφού ο Μητσοτάκης την βγάζει καθαρή με Pretador, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ γιατί όχι και εγώ». Ενωμένος ο ελληνισμός μεγαλουργεί, με Τραμπ και Ισραήλ , τι έχει να φοβηθεί . Είναι τόση η έκταση του πολιτικού μιθριδατισμού της κοινωνίας που την αξιοποιούν με χαρακτηριστική θρασύτητα .

Εν τω μεταξύ η Αριστερά , ο Τσίπρας και οι υπουργοί του , τα τέσσερα χρόνια που κυβέρνησαν δεν πλησίασαν το μέλι , σεβάστηκαν και το τελευταίο ευρώ του έλληνα φορολογούμενου. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα που ήρθε πάλι ο καιρός να προβάλουμε. Δεν είναι από μόνη της προφανώς ικανή προϋπόθεση για να κυβερνήσεις την χώρα , είναι όμως κάτι παραπάνω από αναγκαία.

Την ώρα που η Καρυστιανού με Φαραντούρηδες, Σαλμάδες, Νικολόπουλους, γερόντισσες και πρόγραμμα «αγαπάτε αλλήλους» θέλει να θολώσει τα νερά και να φτιάξει γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην προοδευτική παράταξη και την Δεξιά, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια της πολυδιάσπασης και της αμφισβήτησης του κεφαλαίου Τσίπρα. Άντε, να μαζευόμαστε».

Αυτά!

Τ.Τε.