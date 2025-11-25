«Στόχος είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μαθητών, ελαφρύνοντας την τσάντα τους» σημείωσε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας.

Ξεκίνησε και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για την προμήθεια και εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων (lockers) σε 4.000 Δημοτικά σχολεία μέσω χρηματοδότησης ύψους 8,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της βελτίωσης της καθημερινότητας των μαθητών της Πρωτοβάθμιας. Η δράση, που χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021–2025, αφορά σχολεία με ελλείψεις σε υποδομές και στοχεύει στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής, προσφέροντας στους μαθητές ασφαλείς χώρους φύλαξης για βιβλία, τετράδια και προσωπικά αντικείμενα.

Ζαχαράκη: «Ένα σύγχρονο και φιλικό σχολικό περιβάλλον»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, υπεραμυνόμενη της πρωτοβουλίας, τόνισε ότι οι σχολικές θυρίδες αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσπάθειας που ξεκίνησε από το 2019 για τη μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας και τη δημιουργία ενός οργανωμένου, ασφαλούς και σύγχρονου σχολείου. Όπως υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι να ελαφρύνουμε την τσάντα των μαθητών, να ενισχύσουμε την αυτοοργάνωση από μικρή ηλικία και να προσφέρουμε καθαρούς, ασφαλείς χώρους για τα προσωπικά τους αντικείμενα. Συνεχίζουμε με συνέπεια την αναβάθμιση των σχολείων μας, ώστε κάθε παιδί να μαθαίνει σε ένα περιβάλλον που το στηρίζει και το ενθαρρύνει.»

Έως 4.000 σχολεία με νέα lockers

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι θυρίδες θα συμβάλουν στην ελάφρυνση της σχολικής τσάντας, στην καλύτερη οργάνωση των μαθητών και στη δημιουργία πιο ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης των σχολικών υποδομών με το Υπουργείο να επισημαίνει ότι η επένδυση αναμένεται να έχει άμεσο και πρακτικό όφελος για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.