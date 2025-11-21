Μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πλέξιμο και κεραμεική, μια νέα καινοτομία είναι στα σκαριά για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας.

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση 4.000 ατομικών σχολικών θυρίδων (lockers) σε Δημοτικά Σχολεία σε όλη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών, μειώνοντας το βάρος των σχολικών τσαντών και ενισχύοντας την αυτονομία, την υπευθυνότητα και την οργάνωση των παιδιών.

Οι νέες θυρίδες θα προσφέρουν καθαρούς και ασφαλείς χώρους φύλαξης προσωπικών αντικειμένων και σχολικών υλικών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας μέσα στις σχολικές μονάδες. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021–2025 και αποτελεί μέρος των προσπαθειών του ΥΠΑΙΘΑ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η κατανομή των lockers θα γίνει με βάση τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας, ενώ η διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης θα ακολουθήσει τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια και τις διατάξεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και ορθολογική κατανομή των πόρων. Η δράση αφορά Δημοτικά με προτεραιότητα σε μονάδες όπου υπάρχει τεκμηριωμένη έλλειψη αντίστοιχου εξοπλισμού.

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ με την ολοκλήρωση της δράσης, τα Δημοτικά Σχολεία θα διαθέτουν ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον που υποστηρίζει την καθημερινή ζωή των μαθητών και ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία.