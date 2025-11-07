Το νέο μάθημα φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό στη βιωματική, χειρωνακτική και πολιτιστική εκπαίδευση.

Μάθημα πολιτιστικής παιδείας αφιερωμένο μεταξύ άλλων στο πλέξιμο, το κέντημα και την υφαντική δρομολογείται να εισαχθεί στα Δημοτικά το προσεχές διάστημα. Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος «Πολιτιστική Παιδεία – Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας» είναι οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με παραδοσιακές ελληνικές τέχνες μέσα από βιωματική μάθηση.

Υφαντική, κέντημα, πλέξιμο και κεραμική βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του δημιουργικό μαθήματος μέσω του οποίου οι μαθητές θα αναπτύξουν δημιουργικότητα, φαντασία και αυτοπεποίθηση, θα εξασκούν παρατήρηση, υπομονή και επίλυση προβλημάτων, ενώ θα ενισχύεται το ομαδικό πνεύμα και η επικοινωνία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας είναι μια δραστηριότητα που θα συμβάλλει στο να μην είναι διαρκώς προσκολλημένα στις οθόνες τα παιδιά και παράλληλα θα λειτουργήσει ευεγερτικά στο να γνωρίσουν και αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναβιώσει παραδοσιακές δεξιότητες, να ενισχύσει τη σύνδεση των παιδιών με την πολιτιστική τους ταυτότητα και να ενδυναμώσει τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα στα σχολεία. Τέλος όπως σημειώνεται μέσω της υλοποίησης της δράσης αναμένεται να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των σχολικών μονάδων αναπτύσσοντας δεσμούς με την κοινότητα και παραδοσιακούς τεχνίτες.